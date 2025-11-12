ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ジープ『グランドチェロキー』に搭載、新「ハリケーン」直4エンジンにターボ供給へ…ボルグワーナー

新「ハリケーン」直4エンジン向けターボ
  • 新「ハリケーン」直4エンジン向けターボ
  • ジープ・グランドチェロキー 改良新型
  • ジープ・グランドチェロキー 改良新型

ボルグワーナーは、ステランティスとの間で新型ターボチャージャー供給契約を締結したと発表した。

【画像】新「ハリケーン」直4エンジン向けターボ

ボルグワーナーは、ステランティスの全く新しい「Hurricane 4 Turbo」4気筒ガソリンエンジン向けに、50mm可変タービンジオメトリー（VTG）ターボチャージャーを供給する。このエンジンはジープ『グランドチェロキー』改良新型に搭載される。

ボルグワーナーのVTGターボチャージャー技術は、同社の高性能ターボと先進的なウェイストゲート機能を組み合わせ、排出ガス効率とエンジン性能の両方を向上させる。VTGとウェイストゲート技術を組み合わせた唯一のターボチャージャーとして、ウェイストゲートは冷間始動時の触媒加熱を高速化し、VTGはエンジンのより厳密なブースト制御を提供する。

VTG技術は高ミラーサイクルをサポートし、幅広いエンジン回転数での性能を最適化する。低回転時には低ブーストでフルコンプレッションサイクルを実現して燃費向上と圧縮比低減を図り、高回転時にはブーストを増加させてより大きな出力を得る。

さらにボルグワーナーは、ジープ『チェロキー』のEP6 4気筒エンジンに電動可変カムタイミング（eVCT）技術も供給する。これはステランティスエンジンでのeVCT初採用となる。従来システムとは異なり、eVCT技術はより広い位相範囲を提供し、オイル圧に依存せずに機能するため、効率向上と排出ガス削減のための先進燃焼戦略を可能にする。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボルグワーナー（BorgWarner）

ジープ グランドチェロキー

ジープ（Jeep）

ステランティス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES