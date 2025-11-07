ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジープ『グランドチェロキー』改良新型、ダウンサイズの4気筒ターボ「ハリケーン」設定…米国発表

ジープ・グランドチェロキー 改良新型
  • ジープ・グランドチェロキー 改良新型
  • ジープ・グランドチェロキー 改良新型
  • ジープ・グランドチェロキー 改良新型
  • ジープ・グランドチェロキー 改良新型
  • ジープ・グランドチェロキー 改良新型
  • ジープ・グランドチェロキー 改良新型
  • ジープ・グランドチェロキー 改良新型

ジープは、SUV『グランドチェロキー』の改良新型を米国で発表した。従来はV6、V8がメインだったが、改良新型には新開発の2.0L「ハリケーン」直列4気筒ターボエンジンを設定する。

【画像】ジープ・グランドチェロキー 改良新型

この新エンジンは、ステランティスが開発した最新のグローバル4気筒エンジンで、324hpのパワーと332lb-ftのトルクを発生する。レギュラーガソリンで1L当たり162hpという同クラス最高の出力密度を実現している。

注目すべきは、業界初となるタービュレントジェットイグニッション技術の大量生産への適用だ。この革新的なシステムは、各シリンダー上部のカップ状プリチャンバーで少量の燃料を点火し、燃焼室に噴射することで、より速く完全な燃焼を実現する。

エンジンには可変ジオメトリーターボチャージャーを採用し、低回転域から強力なブーストを提供。2600-5600rpmで最大トルクの90%を発生し、発進時や加速時のオンデマンドトルクを実現している。

新エンジンにより、推定529マイル（約850km）の同クラス最高の航続距離と、6200ポンドの牽引能力を達成している。

内装面では、新たに12.3インチのインフォテインメントユニットを採用し、キャビンを刷新した。10.25インチの助手席ディスプレイ、アクティブドライビングアシスト技術、マッキントッシュ19スピーカーサウンドシステムなどの先進機能も用意される。

外観デザインも30年以上続く特徴的な直立したシェイプを保ちながら刷新。7スロットグリル、新しいヘッドライトデザイン、リアとロワーファシアの変更、全く新しい外装トリムフィニッシュなどが採用された。

新色として、スチールブルー、コッパーシノ、ファゾムブルーの3色が追加される。

グレード構成は簡素化され、ラレード、リミテッド、サミットの3グレードとなる。ラレードのアルティテュードには標準で12.3インチインフォテインメントシステム、プレミアムオーディオ、セレクテレイン4x4システムが装備される。

新エンジンは、ステランティスのミシガン州ダンディー工場で組み立てられ、同社の米国製造基盤強化の一環となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ グランドチェロキー

ジープ（Jeep）

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES