ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

『ラングラー』に「ホワイトキャップ」、クラシックジープの白いルーフが再来…米2026年型

ジープ・ラングラー・ホワイトキャップ
  • ジープ・ラングラー・ホワイトキャップ
  • ジープ・ラングラー・ホワイトキャップ
  • ジープ・ラングラー・ホワイトキャップ
  • ジープ・ラングラー・ホワイトキャップ
  • ジープ・ラングラー・ホワイトキャップ
  • ジープ・ラングラー・ホワイトキャップ
  • ジープ・ラングラー・ホワイトキャップ

ジープブランドは、SUV『ラングラー』の2026年モデルに、米国で「ホワイトキャップ」を設定すると発表した。85周年を記念する「トゥエルブ・フォー・トゥエルブ」の第2弾モデルになる。

【画像】ジープ・ラングラー・ホワイトキャップ

『ラングラー・ホワイトキャップ』は、クラシックなCJユニバーサルとその象徴的なアークティックホワイトトップからインスピレーションを得たデザインを採用。長年にわたり個性と冒険の象徴とされてきたこのデザインを、現代的に解釈した。サハラとルビコンの2つのグレードで展開される。

ラングラー・ホワイトキャップは、サハラとルビコンの先進技術と伝説的な4x4性能を組み合わせ、あらゆる地形を走破できる能力を備えている。2.0Lターボまたは3.6Lエンジンを搭載し、ジープ独自のSelec-Trac・パートタイムまたはフルタイム・トランスファーケースを通じて、本格的なジープの4x4性能を発揮する。

ブライトホワイトに塗装されたハードトップルーフ、ブライトホワイトに塗装された象徴的な7スロットグリルとボディカラーのフェンダーフレア(サハラは標準、ルビコンはパッケージ)、ブライトホワイトの1941サイドストライプデカール(サハラとルビコン)、ルビコンにはブライトホワイトのフードデカール、オプションでブライトホワイトアクセントのスカイワンタッチパワートップを用意している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ ラングラー（Wrangler）

ジープ（Jeep）

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES