【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『Huawei・Xiaomiが切り拓く中国スマートカー最前線～巨大市場で進む“技術×価格戦略”のパラダイムシフト～』

視聴はこちらから

＜ゲスト講師＞

ワイズイノベーション株式会社 代表取締役

吉川國際貿易諮詢有限公司 董事長 吉川真人 氏

＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木万治 氏

自動車業界の常識を覆すようなスピードと発想で、HuaweiとXiaomiが主導する「中国スマートカー市場」はいま劇的な転換期を迎えています。Huaweiの自動運転ADS価格改定、Xiaomiの高性能EV「SU7」「YU7」への高評価など、既存プレイヤーとは異なる戦略が市場を席巻しつつあります。

本セミナーでは、業界の中の人ではなく、“現地で生活し実際にEVに乗っている”からこそ見える視点で、テクノロジー、価格モデル、ユーザーのリアルな声などを立体的にお伝えします。未来のモビリティを占うヒントが、この中国のスマートカー最前線に詰まっています。

対談では、最新の中国EVの真の強みについて深堀りできればと考えています。

1．Huaweiが自動運転ADSに仕掛けた「サブスクモデル強化」の背景と狙い

2．Xiaomi SU7／YU7に見る「ユーザー視点の設計思想」と評価の実態

3．技術優位だけでは勝てない時代の“価格設計と普及戦略”とは

4．日本企業にとっての示唆と今後のビジネス機会

5．対談・質疑応答