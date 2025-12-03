ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

CATL、広州汽車集団と10年間の包括的戦略協力協定を締結…次世代電動車の技術基盤構築へ

中国の電池大手CATLと広州汽車集団（GAC）は、10年間の包括的戦略協力協定を正式に締結したと発表した。

この提携は、サプライチェーンの協力にとどまらず、技術研究開発からエネルギーエコシステムまで全プロセスにわたる共創を包含する。次世代インテリジェント電動車の技術基盤とユーザー体験を共同で構築し、業界における長期協力の新たなベンチマークを確立することを目指す。

CATLと広州汽車集団は、インテリジェントシャシーやバッテリー交換エコシステムなどの最先端分野で共同研究開発に注力する。CATLのパワーバッテリー、エネルギー貯蔵システム、エネルギーサービスにおける豊富な専門知識を基盤に、両社はより競争力のある新エネルギー車モデルの開発を目指す。

トランプチブランドの製品モデル計画に関しては、両社はCATLのベッドロックシャシー技術の適用を積極的に推進している。この重要なイノベーションを通じて、乗り心地と安全基準の向上を図る。

協力は技術開発にとどまらない。両社はバッテリーレンタルや共同インフラ開発などの分野でも長期協力を深化させ、電池スワップシステムの発展を積極的に推進する。効率的で便利なエネルギーサービスネットワークを共同で構築し、ユーザーが「交換してすぐ出発」という移動体験を真に享受できるようにする。

長年にわたり、CATLと広州汽車集団はバッテリー研究開発、バッテリー交換ネットワーク、電動プラットフォームなどの重要分野で緊密な協力を維持してきた。「AION RT」、「AION Y」、「ハイパーHL」、トランプチ「シャンワンS9」など多くの人気車種を共同で創出し、相互信頼の強固な基盤を確立している。

10年という期間は単なる時間の尺度ではなく、共同成長の証。今回の調印を新たな出発点として、CATLと広州汽車集団は協力の境界を拡大し続け、産業シナジーを深化させる。より良い車を作るだけでなく、モビリティの未来を定義することを支援する。

《森脇稔》

