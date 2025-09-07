ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ベース車両の多様化と電化が新たなトレンドを呼ぶ…キャンピングカーランキング　8月

7月の月間キャンピングカー人気ランキング
  • 7月の月間キャンピングカー人気ランキング
  • トレンドのバンコンと軽キャンパー
  • CAR FACTORY TARBOW バグトラック・パネルバン
  • バグトラック　パネルバン
  • OMC：narrow銀河（東京キャンピングカーショー2025）
  • OMC：narrow銀河（東京キャンピングカーショー2025）
  • OMC：narrow銀河（東京キャンピングカーショー2025）
  • キャンパー厚木：Puppy Fullhouse（東京キャンピングカーショー2025）

キャンピングカー株式会社は 2025 年9月1日、8月の月間キャンピングカー人気ランキング(MVC)を発表した。月間MVCは同社が運営するキャンピングカーの情報サイト「キャンピングカー比較ナビ」内で人気のあるキャンピングカーの閲覧数をもとに集計されている。

【画像10枚】8月のキャンピングカーランキング

8月のキャンピングカー人気ランキングTop10は以下の通り。

［1位］バグトラック・パネルバン（CAR FACTORY TARBOW）　軽キャンパー
［2位］narrow銀河（OMC）　バンコン
［3位］DISCOVERY 1（JPスター）　キャブコン
［4位］N-VAN COMPO（ホワイトハウス）　軽キャンパー
［5位］CORO（コロ ）　キャンピングトレーラー
［6位］Happy 1 premium（JPスター）　軽キャンパー
［7位］Puppy Fullhouse（キャンパー厚木）　キャブコン
［8位］Rex690（レックス ロッピャクキュウジュウ）　 キャブコン
［9位］Puppy480/パピィ480　 キャブコン
［10位］キャンパー・アルトピアーノ・ミニ（トヨタモビリティ神奈川）　軽キャンパー

◆ベース車両の多様化が生む新たなトレンドと「3つのキーワード」

2024年から2025年にかけてのトレンドは「多様化」「電化」「ライフスタイルの拠点化」という3つのキーワードで読み解くことができる。市場の拡大とともに、ユーザーのニーズに合わせた様々なスタイルのキャンピングカーが登場、技術の進化がその可能性を広げている。

キャンピングカーの国内生産台数の半数以上を占めるのがトヨタ『ハイエース』や日産『キャラバン』をベースにした「バンコン」だ。外観は普通のバンでありながら内装は本格的でバランスの良さから根強い人気を誇る。

小型なものでは、「軽キャンパー」やミニバンベースのモデルが普段使いの便などからエントリーモデルとして販売台数を伸ばしている。

また、電化技術技術革新、「電化」の波はキャンピングカーの快適性を劇的に向上させた。近年のモデルでは、大容量のリチウムイオンバッテリーとソーラーパネルを標準で搭載するものが増え、エンジンを停止した状態でも消費電力の大きい家電を気兼ねなく使用できるようになった。7月に続きランキング首位の『バグトラック・パネルバン』も待望のエアコン搭載オプションが追加され注目されている。

レジャーでの快適性を向上させると共に、通信環境を持つワーケーション、電力を備える防災シェルターといった「移動拠点」として活躍の幅が広がっている。

《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

ミニバン

キャンピングカー株式会社

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES