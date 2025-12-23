名古屋キャンピングカーフェア2026 SPRING、東海最大級の展示…2026年2月21-22日

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

名古屋キャンピングカーフェア実行委員会（テレビ愛知、テレビ愛知企画）は、2026年2月21日（土）・22日（日）の2日間、愛知県国際展示場内のAichi Sky Expo ホールDにて「名古屋キャンピングカーフェア2026 SPRING」を開催する。

本イベントは東海地区最大級のキャンピングカー展示販売会。最新モデルから定番車まで、多彩なキャンピングカーが集結。来場者はWebやカタログだけでは分からない車両の内部や機能を間近で見て、触れて、販売員と直接話しながら比較検討できる。

前売り券は大人（中学生以上）900円（税込）、小学生以下は無料。ペット同伴の場合は1頭1200円、2頭以上1500円となる。販売期間は2025年12月22日10時から2026年2月22日16時まで。会場当日券は大人1100円。ペット料金は1頭300円、2頭以上600円である。ペット連れの来場は有料チケットの購入が必要で、リードやケージの使用が義務付けられている。

チケットは各プレイガイドのWEB販売やコンビニのマルチコピー機などで購入可能。払い戻しや券種変更は不可。

イベントには定番から最新のキャンピングカーやトレーラーが多種展示され、多くの車両に実際に乗り込むことができる。さらにペットとのお出かけやアウトドア用品の販売もある。

特設ステージでは人気タレントのトークショーや毎回好評の抽選会が開催予定で、キャンピンググッズなどが当たる。またキッチンカーの飲食エリアや子供が遊べる体験型展示も予定され、1日中楽しめる内容となっている。ステージゲストや詳細な体験型展示内容は後日発表される。

《森脇稔》

