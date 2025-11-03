ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日本導入も決まった日産『パトロール』、オフロードレースのサポート車両にカスタマイズ…SEMA 2025

日産 デューンパトロール
  • 日産 デューンパトロール
  • 日産 デューンパトロール
  • 日産 デューンパトロール
  • 日産 デューンパトロール
  • 日産 デューンパトロール
  • 日産 デューンパトロール
  • 日産 デューンパトロール
  • 日産 デューンパトロール

日産自動車は、11月4日に米国で開幕するSEMAショー2025において、大型SUV『アルマーダ』（『パトロール』）をベースにした『デューンパトロール』を初公開すると発表した。

【画像】日産 デューンパトロール

デューンパトロールは、最も過酷なオフロードレースに参戦する際のサポート車両を想定してカスタマイズ。日産パトロールの砂漠レースの歴史に敬意を表し、デューンパトロールは「PRO-4X」グレードの頑丈な能力をさらに次のレベルに押し上げている。

日産 デューンパトロール日産 デューンパトロール

カスタムロングトラベルレーシングサスペンション、拡幅フェンダー、37インチヨコハマGEOLANDAR M/T G003タイヤを装着したNISMO 18インチAXISビードロックホイールを採用している。

一連のカスタムおよびプロトタイプNISMOオフロードパーツが、危険に対する耐久性を向上させながらオフロードレーサーをサポートする。これらには、スイングアウト式スペアタイヤとトラクションボードマウント付きハイクリアランスバンパー、フレームマウント式ロックスライダー、スキッドプレート、オフロードライティング、ルーフラック、キャットバックエキゾーストシステムが含まれる。

補給ポイントから離れた長期間の冒険のため、デューンパトロールはルーフマウント式ストレージケース、燃料と水のキャニスター用MOLLEパネル、オンボードエアコンプレッサーシステム、さらには長距離無線アンテナなど、すべての必需品のための内外の収納とマウントソリューションも備えている。

日産 デューンパトロール日産 デューンパトロール

主要な仕様として、サスペンションにはCJDレーシングのカスタムロングトラベルレースサスペンションシステムを採用し、純正サスペンションを最大16インチのストロークまで拡張している。フロントには10インチ2.5ビルシュタインM 9200コイルオーバーと10インチ70mmビルシュタインM 9200バイパスを装備している。

ホイールとタイヤは、プロトタイプNISMOオフロードAXIS真正ビードロックホイール（18インチ×9インチ+15オフセット）にブラック仕上げとブロンズビードロックリングを組み合わせ、37×12.50R18ヨコハマジオランダーMT G003タイヤを装着している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 パトロール（アルマーダ）

日産自動車

SEMA ショー

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES