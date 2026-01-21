日産『キャラバン』と『NV200バネット』に「MYROOM」、部屋ごと出かける新発想…ジャパンキャンピングカーショー2026出展へ

日産自動車は、1月30日から2月2日まで幕張メッセ展示ホールで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」に、『キャラバン MYROOM』と『NV200バネット MYROOM』を出展すると発表した。

【画像】日産『キャラバン』と『NV200バネット』の「MYROOM」

ジャパンキャンピングカーショーは、キャンピングカーを実際に見て体験できる日本一のキャンピングカーの祭典で、全国から最新・人気モデルのキャンピングカーが集結する。

今回日産は、「部屋ごと出かけて憩うことができるクルマ」という新発想で生まれ、新たな車中泊のカタチを提案する「MYROOM」を出展する。

キャラバン MYROOMのインテリアには木目をふんだんに使うことで「クルマの内装感」を徹底的に消し、シンプルでミニマルなデザイナーズホテルのような洗練された趣を実現している。

2列目の2 in 1シートは目的地に到着後、簡単にアレンジしてソファーのように使うことができる。さらにベッドとテーブルを組み合わせることで、リビングルームモードやベッドルームモード、ダイニングルームモードと、車内を自在にアレンジすることが可能だ。

NV200バネット MYROOMでは、MYROOMのコンセプトはそのままに、1人でゆったり、2人でぴったりくつろげる、ナチュラルで洗練された空間を追求する。

コンパクトなサイズで扱いやすいボディサイズでありながら「キャラバン MYROOM」と同じ2 in 1シートを2列目に採用し、のんびりとくつろげる空間を実現した。また2WDモデルには「コンフォートサスペンション」を採用し、移動中も快適な乗り心地を実現している。

「キャラバン MYROOM」「NV200バネット MYROOM」は全国の日産ディーラーで購入可能であるとともに、メーカー保証やアフターサービスも充実している。