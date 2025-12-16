ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

アウディF1、正式名称「Audi Revolut F1 Team」発表…2026年から参戦へ

「Audi Revolut F1 Team」のロゴ
アウディ レボリュート F1 チーム（Audi Revolut F1 Team）は12月15日、2026年のF1世界選手権参戦に向けて、公式チーム名称とロゴを発表した。2026年1月20日にはベルリンでグローバルローンチイベントを開催する。

この発表は、2026年にアウディがF1世界選手権に参戦するにあたり、重要な一歩となるマイルストーンとなる。アウディF1と世界的なフィンテックリーダーであるレボリュートは、2025年7月にタイトルパートナーシップを締結しており、それを受けて今回のチーム名称とロゴの発表に至った。

レボリュートとのパートナーシップは、チームアイデンティティの戦略的基盤となっている。レボリュートは世界的なフィンテックのリーダーとして、イノベーション、パフォーマンス、そして多様で国際的なオーディエンスとのつながりに対する思いを共有している。

このコラボレーションは、従来のスポンサーシップにとどまらず、各種のプロモーション施策やレースアクセス、さらにレボリュートユーザーに向けたアプリベースの特典を通じて、慣例に挑み、新しいファンとのつながりを目指す強力なアライアンスを創出する。

このアライアンスはまた、レボリュート ビジネスの財務オペレーションへの活用や、レボリュート ペイをオンラインストアで活用し、シームレスな決済体験を図るなど、アウディ レボリュート F1 チームのオペレーションの重要な領域にも拡張する。

2026年1月20日のベルリンでのローンチイベントでは、そのアイデンティティの全容を初披露する。ブランドの中核となる、明快さ、テクニカルインテリジェンス、エモーションを紹介する、没入感のある体験イベントだ。チームの参戦がサーキットを超えてより広く届くように、このエクスクルーシブなイベントの翌日の1月21日には一般に公開され、ファンもその初披露の瞬間に参加することができる。

11月のアウディ「R26 コンセプト」公開につづくベルリンでのローンチイベントの目玉は、チームの2026年レースリバリーの正式なお披露目だ。開幕戦まで残り50日を切る中で、このビジュアルアイデンティティがデビューシーズンをどのように演出し、またどのようにアウディのデザイン原則がF1のスターティングググリッド上に鮮烈な存在感として活かされるかを示す。

アウディ レボリュート F1 チーム設立の一環として、ザウバー モータースポーツ AGはアウディ モータースポーツ AGに改称される。また、英国ビスターにあるチームのテクノロジーセンターも、アウディ モータースポーツ テクノロジー センター UKへと改称される。同社は、ザウバー ホールディング AGおよびザウバー テクノロジーズ AGの名称を維持することで、その歴史を称える。

アウディのゲルノート・デルナーCEO兼ザウバー モータースポーツ会長は「アウディ レボリュート F1 チームの名称とロゴの公開は、モータースポーツの頂点へ向かう過程における新たなマイルストーンとして、志に明確なアイデンティティを与えるもので、強いビジョンと革新的な精神を表している。今、アウディブランドにとってエキサイティングなこの新たな章を、世界に向けて正式に発表する1月のベルリンを見据えている」とコメントしている。

《森脇稔》

