アウディ、F1マシンを初めて始動…パワーユニットとシャシーの統合に成功

アウディ・レボリュートF1チームは、2026年シーズンに向けたマシンの初めてのファイアアップを成功裏に終えたと発表した。これはFIAフォーミュラ1世界選手権参戦への道のりにおける重要なマイルストーンとなる。

スイス・ヒンヴィールにあるチームの拠点で行われたファイアアップは、アウディパワーユニットがシャシーに搭載され初めて稼働した瞬間となった。これによりプロジェクトが設計段階からダイナミックな実走行段階へと移行したことを示している。

ファイアアップはあらゆるフォーミュラ1プログラムにおいて重要なチェックポイントで、長年にわたる開発の成果を検証すると同時に、コアとなるコンポーネントが問題なく統合していることを確認する。

アウディF1プロジェクトにとっては、ドイツ・ノイブルクにあるパワートレイン部門、スイス・ヒンヴィールのシャシーチーム、そしてイギリス・ビスターに新設されたテクニカルセンターという部門を横断した緊密なコラボレーションの成果だ。

アウディのCEO兼アウディ・モータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏は「アウディにとってフォーミュラ1への参戦は、ブランドの継続的な刷新における重要な要素。このマイルストーンは、Vorsprung durch Technik(技術による先進)という志を明確に示すもの」とコメントした。

同氏は「これは、シームレスなチームワークと、妥協のない卓越性の追求によって成し遂げられた成果であり、アウディ全体にとっての指針となる。このプロジェクトは、変革を起こし、誇りやアイデンティティ、情熱を育むきっかけとなる」と続けた。

チームにとって次なる大きなマイルストーンは、1月20日にベルリンで開催されるグローバルローンチイベントだ。1月末に予定されているバルセロナでの最初の合同テストセッションに先立って、フルレースリバリーおよびサーキット上のチームアイデンティティが正式に披露される。

これらのマイルストーンと並行して、チームはコミュニケーションの観点からも初レースシーズンへの体制を整えた。1月20日にベルリンで開催されるチームローンチとともに、新たなコンテンツハブが公開される。ニュース、インサイト、レースウィークエンドにおける定期的なアップデートなど、特別なチームコンテンツを集約する中核プラットフォームとして機能する。

《森脇稔》

