アウディF1チーム、新プリンシパルパートナーにビジット・カタール指名…2026年参戦に向け

アウディF1チームは、2026年のFIAフォーミュラ1世界選手権参戦に際し、ビジット・カタールがプリンシパルパートナーになると発表した。

このコラボレーションは、「カタールを世界へ、そしてグローバルなF1コミュニティの中心へ」という共通の志に基づいて構築されている。

このパートナーシップを通じてビジット・カタールは、文化、伝統、モダニティ、そしてホスピタリティが共存するカタールというユニークな国をファンに紹介する。チームが大陸をまたいでレースを行う中で、ビジット・カタールブランドは単一のレースウィークにとどまらない、F1の多様で国際的なファン層にアピールされる。

カタールは、フォーミュラ1カタールグランプリやFIFAワールドカップなどのイベントを開催し、スポーツと観光のグローバルハブとして急速に成長している。この新しいパートナーシップは、世界舞台で存在感を高めるカタールの取り組みを基盤とし、F1ファンに同国の力強い伝統、モダンなアトラクション、豊かな食文化、そして温かなホスピタリティを提供する。

アウディのフォーミュラ1への参戦は、スポーツ界で最も期待されているストーリーのひとつであり、パートナーにとっても特別な機会となる。ビジット・カタールにとってこのパートナーシップは、観光、ビジネス、レジャー、スポーツの主要な渡航先としてカタールをアピールできる強力なプラットフォームとなる。2026年、その卓越したホスピタリティによって、パドックとオンラインの双方での文化的で臨場感のある体験を提供する。

このコラボレーションは、アウディF1プロジェクトとカタール投資庁ですでに締結されたパートナーシップをさらに強化するもので、パフォーマンス、イノベーション、そして戦略的で長期的な成長に対する共通の姿勢を示している。

《森脇稔》

