ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アウディ『A5』に「2ドアクーペ」が帰ってくる!? 最終デザインをプレビュー

アウディ A5クーペ 新型の予想CG
  • アウディ A5クーペ 新型の予想CG
  • アウディ A5クーペ 新型の予想CG
  • アウディ A5クーペ 新型の予想CG
  • アウディ A5クーペ 2代目
  • アウディ A5クーペ 2代目

アウディは、『A4』後継となる『A5』新型を2024年に発売した。そのラインナップに、いよいよ「クーペ」が復活する可能性が高まっている。

【画像5枚】アウディ A5クーペ 新型の予想CGと過去のA5

現在、A5にはほぼ全てのボディスタイルが揃っているが、もともとのクーペが存在しない。そこで、この空白を埋めるべく、2ドアクーペモデルがどのような姿になるのか、提携するNikita Chuicko氏が予想CGを制作してくれた。

A5は2007年にアウディのラインナップに加わった。アウディA4のプラットフォームをベースに開発され、当初は2ドアクーペのみだった。2年後には、コンバーチブルと、現在最も人気のある5ドアスポーツバックがラインナップに加わっている。2016年夏に発表された第2世代A5も、これらのボディスタイルを採用した。

しかし、第3世代・現行で状況が変わる。2024年半ば、セダンとワゴンを含むアウディA4ファミリーがA5の名称に変更されたのだ。A4ベースのクーペ仕様だったA5だが、このときクーペは設定されなかった。その後まもなく、中国市場専用モデルとして、「A5Lスポーツバック・リフトバック」が追加されている。

アウディ A5クーペ 新型の予想CGアウディ A5クーペ 新型の予想CG

レンダリング画像に描かれている車は、中国向けリフトバックをベースにしており、第2世代・先代にもよく似ている。サイドウィンドウの形状は5ドアモデルとは異なり、伝統的なクーペスタイルを採用している。リアウィンドウは傾斜がやや緩やかで、トランクリッドに段差がはっきりと現れており、先代A5クーペを彷彿とさせる。

現行A5ファミリーは、「MLB Evo」プラットフォームの改良版である「PPC（Premium Platform Combustion）」プラットフォーム上に開発された。ベースエンジンは、150psと204psの2種類の出力レベルを持つ2.0リットルTFSIターボチャージャー付き4気筒ガソリンエンジンだ。さらに、204psの改良型2.0リットルTDIターボディーゼルエンジンも用意されている。

MHEV（マイルドハイブリッド）システムの一部として、48ボルトの電動ブースターが用意されており、24psが追加される。欧州向けのみ用意される高性能バージョンの「S5」はMHEVを採用、367psを発生する、改良型3.0リットル・ターボチャージャー付きV6 TFSIエンジンが搭載されている。そして2026年2月、最上位モデルの「RS5」に、510psの2.9リットル・ツインターボV6エンジンと177psの電気モーターを8速オートマチック・トランスミッションに統合した、PHEV（プラグインハイブリッド）システムが搭載された。このPHEVのシステム合計出力は639psだ。

新型A5クーペのパフォーマンスは、これらの数字が参考になるだろう。A5といえばクーペというイメージを持つ方も多いと思うが、ついに復活する日が迫っている。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ A5、S5、RS5

新型車スクープ

アウディ（Audi）

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES