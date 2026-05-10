アウディ『A5』に「2ドアクーペ」が帰ってくる!? 最終デザインをプレビュー

アウディは、『A4』後継となる『A5』新型を2024年に発売した。そのラインナップに、いよいよ「クーペ」が復活する可能性が高まっている。

【画像5枚】アウディ A5クーペ 新型の予想CGと過去のA5

現在、A5にはほぼ全てのボディスタイルが揃っているが、もともとのクーペが存在しない。そこで、この空白を埋めるべく、2ドアクーペモデルがどのような姿になるのか、提携するNikita Chuicko氏が予想CGを制作してくれた。

A5は2007年にアウディのラインナップに加わった。アウディA4のプラットフォームをベースに開発され、当初は2ドアクーペのみだった。2年後には、コンバーチブルと、現在最も人気のある5ドアスポーツバックがラインナップに加わっている。2016年夏に発表された第2世代A5も、これらのボディスタイルを採用した。

しかし、第3世代・現行で状況が変わる。2024年半ば、セダンとワゴンを含むアウディA4ファミリーがA5の名称に変更されたのだ。A4ベースのクーペ仕様だったA5だが、このときクーペは設定されなかった。その後まもなく、中国市場専用モデルとして、「A5Lスポーツバック・リフトバック」が追加されている。

アウディ A5クーペ 新型の予想CG

レンダリング画像に描かれている車は、中国向けリフトバックをベースにしており、第2世代・先代にもよく似ている。サイドウィンドウの形状は5ドアモデルとは異なり、伝統的なクーペスタイルを採用している。リアウィンドウは傾斜がやや緩やかで、トランクリッドに段差がはっきりと現れており、先代A5クーペを彷彿とさせる。

現行A5ファミリーは、「MLB Evo」プラットフォームの改良版である「PPC（Premium Platform Combustion）」プラットフォーム上に開発された。ベースエンジンは、150psと204psの2種類の出力レベルを持つ2.0リットルTFSIターボチャージャー付き4気筒ガソリンエンジンだ。さらに、204psの改良型2.0リットルTDIターボディーゼルエンジンも用意されている。

MHEV（マイルドハイブリッド）システムの一部として、48ボルトの電動ブースターが用意されており、24psが追加される。欧州向けのみ用意される高性能バージョンの「S5」はMHEVを採用、367psを発生する、改良型3.0リットル・ターボチャージャー付きV6 TFSIエンジンが搭載されている。そして2026年2月、最上位モデルの「RS5」に、510psの2.9リットル・ツインターボV6エンジンと177psの電気モーターを8速オートマチック・トランスミッションに統合した、PHEV（プラグインハイブリッド）システムが搭載された。このPHEVのシステム合計出力は639psだ。

新型A5クーペのパフォーマンスは、これらの数字が参考になるだろう。A5といえばクーペというイメージを持つ方も多いと思うが、ついに復活する日が迫っている。