アステモ、TDKの車載電源事業を承継へ…ビジネスパーソン注目、有料会員記事ベスト5

9月25日～10月1日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。ホンダや日立が出資の部品サプライヤー、アステモが、TDKの車載用電源製品の新規開発事業を承継するというニュースが1位でした。


1位） ホンダや日立が出資のアステモ、TDKの車載電源事業を承継へ…2026年4月から：145 Pt.

ホンダや日立が出資するアステモは9月25日、TDKとの間で、TDKが展開する車載用電源製品の新規開発事業を、会社分割により承継することを内容とする最終契約を締結することを決議したと発表した。
DC-DCコンバータやオンボードチャージャーなど





2位） ホンダが3日続落、2026年投入の新型EVを来月公開予定も株価はさえず：114 Pt.

30日の日経平均株価は前日比111円12銭安の4万4932円63銭と3日続落。米国株高を受け買いが先行。ただ、買い一巡後は次第に機関投資家の持ち高調整の売りが優勢となり、マイナス圏に沈んだ。
ジャパンモビリティショー2025で展示予定





3位） ボッシュ、モビリティ事業で1万3000人削減へ…EVや自動運転の普及の遅れが影響：95 Pt.

ボッシュは、モビリティ事業における年間約25億ユーロ（約4375億円）のコスト削減に向け、2030年末までに約1万3000人の追加削減を実施すると発表した。
競争力向上と恒久的なコスト削減が急務





4位） ジェイテクトが転舵・駆動ユニット開発、4つの機能を1ユニットに集約…フラットで広い車内実現：80 Pt.

ジェイテクトは9月25日、自動車部品・軸受・工作機械事業で培ったコアコンピタンスを活かし、「転舵・駆動統合ユニット」を開発したと発表した。
ウォーカブルシティなどで利用





5位） 自動車業界初、単一カメラでドライバーと乗員を監視…トビーのシステムが欧州プレミアムカーに採用へ：65 Pt.

アイトラッキング技術を手がけるトビー（Tobii）は9月25日、業界初となる単一カメラでドライバーモニタリングシステム（DMS）と乗員モニタリングシステム（OMS）を統合した車内センシングソフトウェアプラットフォームが、欧州の自動メーカーに採用されたと発表した。
コスト効率と付加価値とを両立


