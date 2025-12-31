ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスAMG史上もっとも過激なクーペ、『GT EV』が土砂降りのニュルを爆走！

メルセデスAMG GT EV プロトタイプ
  • メルセデスAMG GT EV プロトタイプ
  • メルセデスAMG GT EV プロトタイプ
  • メルセデスAMG GT EV プロトタイプ
  • メルセデスAMG GT EV プロトタイプ
  • メルセデスAMG GT EV プロトタイプ
  • メルセデスAMG GT EV プロトタイプ
  • メルセデスAMG GT EV プロトタイプ
  • メルセデスAMG GT EV プロトタイプ

メルセデスAMG史上最も野心的なモデルが、独ニュルブルクリンクの濡れた路面でテスト走行中に目撃された。2026年のデビューが予定されているこのフルEVの猛獣は、『GT4ドアクーペ』の流れを汲むリフトバックボディを採用している。

【スクープ画像】メルセデスAMG C590 プロトタイプ

メルセデスAMGが『C590』と呼ぶこのフルEVモデルは、プラグインハイブリッドV8エンジンを搭載するGT4ドアクーペの兄弟車であり、メルセデスAMGの新型専用プラットフォーム上に構築される。5ドアセダンでありながら、フロントガラスから傾斜したルーフラインへと続くプロフィールが、クーペのような美しさを醸し出している。

ニュルで捉えたプロトタイプは、フロントとリアのホイールデザインが異なり、フロントにはブロンズ塗装のブレーキキャリパーが装着されている。フロントフードのカモフラージュは、ボンネットのベントを示唆しているが、その目的は不明だ。

315/35と275/35の21インチタイヤを装着したC590は、EQテクノロジーを採用した改良型『CLA』と、その48Vハイブリッドモデルで導入された、スリーポインテッドスターLEDシグネチャーを採用している。さらによく見るとフラッシュマウント・リアスポイラーを装備していることも分かる。また、フラッシュマウントハンドルに加え、最適な空力バランスを確保するコンタード・アンダーフロアも装備されている。

メルセデスAMG GT EV プロトタイプメルセデスAMG GT EV プロトタイプ

キャビンに関しては、CLAのMBUXハイパースクリーンよりも、より洗練されたデュアルディスプレイが期待されている。おそらく、10.25インチのデジタル・インストルメントクラスターには、マルチメディア機能を備えた14.0インチのタッチスクリーンが組み合わされる。ステアリングホイールはモータースポーツの影響を色濃く残すヨーク型となる。

メルセデスAMG GT EV プロトタイプメルセデスAMG GT EV プロトタイプ

直冷式バッテリーを搭載したC590には、シラ・ナノテクノロジーズ製のシリコンアノード設計が採用されると噂されている。グラファイトアノードと比較したシリコンアノードの主な利点は、シリコンによって得られるエネルギー密度が20～40％高いことだ。シラ・ナノテクノロジーズ社によると、シリコン原子1個で4個のリチウムイオンが結合できるとのことだ。シリコンアノードはグラファイトアノードよりもリチウムイオンの出し入れが速いため、超高速充電も期待でき、エネルギー密度の高いバッテリーセルの採用により、バッテリー全体の重量もある程度軽減される。

モーターは1341ps以上を発揮し、360km/hを超える速度を実現する。メルセデスAMG史上最強となるGT EVクーペのワールドプレミアは、2026年と予想され、この車が高性能電気自動車の新たな基準を確立するのは間違いない。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスAMG GT

新型車スクープ

メルセデスAMG

セダン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES