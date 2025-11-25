ホーム プレミアム ビジネス 記事

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定「電池のリミッティング・ファクターから見る、次世代技術と事業戦略～原理・原則から理解するTeslaやCATL、BYDの強さの秘密～」

＜ゲスト講師＞
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 スペシャリストリード 松永孝 氏

＜モデレーター＞
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木万治 氏

自動車の電動化により、車載用電池の開発が急激に進みました。現在では100kWh程度の電池を搭載したBEVも登場し、車載電池はBEVの性能とコストに大きな影響を与える重要なコンポーネントとなっています。
車載用電池の流れとして、3元系からLFPへ移行していることは理解されている方が多いと思いますが、電池技術の原理を理解することで、性能限界や次世代電池の方向性を予測することが可能となります。また量産品製造といった事業特性から導かれる原則から、各プレイヤーが取り得る事業戦略を洞察することも不可能ではありません。
今回、電池のスペシャリストが電池技術とビジネスの原理・原則に立ち戻って、次世代技術や産業構造等についてわかりやすく解説します。電池を量産し、事業化・産業化していく上での難しさや可能性について触れ、TeslaやCATL、BYDの強さの秘密を紐解きます。
対談では、今後、BEVに搭載される電池の動向について、自動車業界の目線と、バッテリー業界からみた目線で分析、予測します。

1．原理・原則で考える電池の基本
2．車載用電池の歴史
3．現在主流となっている車載用電池と次世代電池の動向
4．産業構造から見た車載用電池ビジネスの可能性
5．対談・質疑応答

