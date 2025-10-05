ホーム プレミアム ビジネス 記事

2040年を予測！ 電動車シフトで注目される車載製品　富士キメラ総研が調査

日産リーフ新型（EV）
  • 日産リーフ新型（EV）
  • ホンダ N-ONE e:（EV）
  • 三菱アウトランダー（PHEV）
  • スバル・フォレスター（HV）
  • トヨタ・クラウン（FCV）
  • 注目のBMS市場

富士キメラ総研は、電動車シフトに伴い拡大が見込まれる車載製品市場を調査し、その結果を『xEV・水素自動車注目製品総調査2025』にまとめた。小型化・省電力化・高出力化を軸に、2040年までの長期予測を提示している。


◆電動車の増加で注目される車載製品

調査は国・地域の市場環境や技術トレンド、参入企業の動向を把握し、xEV（EV、HV、PHV）およびFCVの生産台数、ECU7品目、主要部品5品目、デバイス11品目、構成部品／材料8品目の現状と将来を予測した。対象は乗用車に加えバス・トラックも含む。

方法は専門調査員のヒアリングと関連文献・データベースの分析で、期間は2025年4月～7月。

◆多様な環境対応自動車へ市場のシフト

排ガス規制強化を背景に電動化は進む一方、各国の支援政策の転換や地域情勢の影響が大きく、2024年はドイツの補助金終了や景気低迷などで転換点となった。

EVのアーリーアダプター需要一巡や寒冷地でのエンジン回帰もあり、HV・PHVが大幅に増加。インドやブラジルではCNG・LPG車の市場立ち上がりも見られた。2025年は関税政策の強化や米国のパリ協定離脱などを受け、EV一辺倒から多様な環境対応車へのシフトが見込まれる。

◆不変的なテーマを軸に柔軟な戦略へ

サプライヤーは小型化・省電力化・高出力化という不変テーマを軸に開発を継続し、E／Eアーキテクチャーとの連動も視野に柔軟な戦略へ移行。一方、EV単独前提での製品開発に偏った企業では、市場鈍化を受け戦略見直しや撤退の動きも生じた。

本資料は主要注目製品市場を定点観測し、サプライチェーンや地域動向を踏まえた2040年までの定量予測を示す。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

富士キメラ総研

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ハイブリッドカー HV、HEV

燃料電池 FC

車載電池・バッテリー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES