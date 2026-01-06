ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

BYD、静岡県に「BYD AUTO 三島」開設へ…1月17日オープン

BYDの日本法人、BYD Auto Japanの正規ディーラー、Cool the Earthは、1月17日に静岡県内で3店舗目となるショールームを備えた正規ディーラー「BYD AUTO 三島」をオープンする。

「BYD AUTO 三島」は駿東郡清水町玉川に位置し、国道1号線に面した車でのアクセスに優れた立地にある。店舗周辺には大型家具店や飲食店などロードサイド店舗が多く、立ち寄りやすい環境にある。

新ショールームには2025年12月に発売のスーパーハイブリッドSUV「SEALION 6」、2025-2026年RJCカーオブザイヤーインポートカー賞を受賞した「SEALION 7」、さらに「SEAL」「ATTO 3」「DOLPHIN」の各モデルを順次展示予定だ。

店舗内は白を基調とした清潔感のある広々とした空間で、EVに詳しいセールススタッフが常駐。商談や試乗の対応を行う。また整備を担当するサービススタッフは、BYD独自の「BYD Academy」で高度なトレーニングを修了しており、顧客の快適なEVライフを支援する体制を整えている。

BYD AUTO 三島の所在地は静岡県駿東郡清水町玉川218-1。営業時間は10時～18時で、定休日は月曜・火曜だ。

《森脇稔》

