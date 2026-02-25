ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタやホンダなど7社8工場が受賞、生産性や品質の向上を評価…2026 GOOD FACTORY賞

ホンダ鈴鹿製作所
  • ホンダ鈴鹿製作所

日本能率協会は2月24日、製造業の生産性や品質向上に成果を上げた工場を表彰する「第14回 2026 GOOD FACTORY賞」の受賞企業を発表した。

受賞企業は、Premium Steel Processing、花王、セイコーエプソン、関ケ原製作所、デンソー、トヨタ自動車、ホンダの7社8工場・事業所。日本国内のほか、タイ、フィリピン、ベトナム、インドの工場が選ばれた。

今回、過去の受賞企業を対象に、受賞後も継続的に活動を深化させ、企業文化として定着させた取り組みを総合的に評価する「GOOD FACTORY大賞」を新設。初の大賞には、2011年に「もの づくり人材育成貢献賞」を受賞したTOYOTA MOTOR THAILANDのTMT Gateway Plantが選ばれた。

表彰式と懇親会は3月9日17時30分から、東京コンファレンスセンター品川で開催される。また、受賞企業による講演会を3月9日と10日に同会場で実施する。

受賞部門は、ファクトリーマネジメント賞、ものづくりプロセス革新賞、ものづくり人材育成貢献賞の3部門。各社の製造現場における優れた取り組みが評価された。

GOOD FACTORY賞は2011年に創設され、日本およびアジア地域に進出している製造業の優秀事例を紹介する活動を行っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

ホンダ（本田技研工業）

デンソー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES