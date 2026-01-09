ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『AURA NISMO RS』、ワイドボディに高出力電動パワーユニット搭載…東京オートサロン2026

日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズは1月9日、『AURA NISMO RS Concept』を東京オートサロン2026で初公開した。

AURA NISMO RS Conceptは、『AURA NISMO』のボディに『X-TRAIL NISMO』のパワーユニットを搭載したハイパフォーマンススポーツモデルとして、量産車で培われた技術を基盤としながら、モータースポーツ開発で得られた知見を活かし、技術検証を行うことを目的としたコンセプトカーだ。また、将来的にはコンプリートカーとしての市販化も視野に入れ、電動化時代における新たなモータースポーツの可能性を探る役割を担う。

エクステリアデザインは、AURA NISMOのデザインコンセプト「Agile Electric City Racer」を深化させ、AURA NISMOのデザインエレメントを継承しながら、より塊感と高いパフォーマンスを感じさせるデザインを目指した。トレッドの拡大に合わせ、左右で145mm拡大されたフェンダーと、約20mmのローダウン化によって、低重心で迫力あるプロポーションを実現している。

NISMOのレッドアクセントが施されたフロントスポイラー、サイドスカート、リアディフューザーに加え、ホイールハウス内の空気を抜く形状のフロントフェンダー、整流効果をもたらすサイドエアスプリッターや専用リアスポイラーにより、ダウンフォースの向上とドラッグの低減を両立した。ボディカラーはNISMOステルスグレーを基調としながら、より周囲の光環境に左右されずにソリッド感を強調する、専用の「ダークマットNISMOステルスグレー」を採用した。

AURA NISMO RS Conceptは、量産のコンポーネントを活用しながら、レース参戦を見据えた技術検証を目的として、走る、曲がる、止まるといったすべての性能向上を目指して開発された。軽量コンパクトなAURA NISMOのボディに、ハイパワーなX-TRAIL NISMOのパワートレインを搭載し、走りの性能を大幅に向上させている。

ハンドリングに関しては、広げられたトレッドとハイグリップタイヤの採用に加え、4WD制御に「NISMO tuned e-4ORCE」を採用し、高いトラクションと旋回性能を実現した。また、止まるための性能も向上させている。AURA NISMOに対し約100kg増加した重量を受け止められるよう、フロントに対向4ポッドの大型キャリパー、リアに対向2ポッドのキャリパーのブレーキを採用し、高いストッピングパワーも確保している。

今後、厳しい負荷がかかる環境下でクルマを鍛え上げるために、この車両でレースに出場することを検討するとともに、市販化も目指す。

AURA NISMO RS Conceptの主要諸元は、全長4260mm(AURA NISMO比+140mm)、全幅1880mm(+145mm)、全高1485mm(-20mm)、車両重量1490kg(+100kg)。フロントモーターはBM46型で最高出力150kW、最大トルク330Nm、リアモーターはMM48型で最高出力100kW、最大トルク195Nm。発電用エンジンはKR15DDT型1497ccで最高出力106kW、最大トルク250Nmとなっている。

