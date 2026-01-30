ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『アリア NISMO』改良新型、849万8600円から…3月19日発売へ

日産 アリア NISMO 改良新型
  • 日産 アリア NISMO 改良新型
  • 日産 アリア NISMO 改良新型
  • 日産 アリア NISMO 改良新型
  • 日産 アリア NISMO 改良新型
  • 日産 アリア NISMO 改良新型

日産自動車は1月29日、『アリア NISMO』改良新型の価格を発表した。価格は849万8600円からで、3月19日に発売する。

【画像】日産 アリア NISMO 改良新型

アリアNISMOは、『アリア』のe-4ORCEにNISMO専用のチューニングを施し、アリアの持つ圧倒的な動力性能をさらに引き上げた電動NISMOロードカーのフラグシップだ。

今回のマイナーチェンジでは、アリアと同様にGoogle搭載のNissanConnectインフォテインメントシステム、AC外部給電コネクター、インテリジェント ディスタンスコントロールを採用する。アリアNISMOが誇る高揚感のある走りに加え、革新的な機能を追加することで新たなEV体験を切り拓く。

新たに採用するGoogle搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムは、Googleマップ、Googleアシスタント、Google Playの各機能に対応し、多彩な情報とエンターテインメントにシームレスにコネクトできる。

ナビゲーションにGoogleアカウントを同期することで、充電スポットを予測したルート検索やお気に入りの場所、あらかじめ保存したルートなどをスムーズに表示できる。また、NissanConnect サービスアプリ機能の「ドア to ドアナビ」を使えば、充電残量を考慮して必要な充電を加味したルートを乗車前からナビゲーションに共有することで、よりスマートに、乗車後すぐに出発できる。

さらに、ナビゲーションシステムと連動し、走行ルートに応じてバッテリー昇温を自動で制御する「ナビリンクバッテリーコンディショニング」を採用することで、エネルギー消費を最適化するとともに、充電速度の向上にも貢献する。

また、充電ポートに接続するAC外部給電コネクターを使えば、ドアをロックした状態で最大1500Wの電力を使うことができ、アウトドアアクティビティに加え、災害時の非常用電源としても活用することができる。

日本市場に合わせて乗り心地を重視したサスペンションのセッティングに最適化し、より洗練された上質な乗り味を実現した。路面からの入力による車の動きを減らし、乗員が感じる揺れを軽減することで、長時間のドライブでも快適な移動体験を提供する。

また、インテリジェント ディスタンスコントロールを新たに採用した。加減速を繰り返す一般道のようなシーンでも車間を一定に保ち、先行車両に合わせて減速し停止までをサポートすることで、ドライバーの負荷を軽減する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 アリア

NISMO ニスモ

日産自動車

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES