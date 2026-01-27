ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

三菱ふそう『キャンター』など3車種、4000台超でリコール…サスペンションパーツが脱落するおそれ

三菱ふそう キャンター
  • 三菱ふそう キャンター
  • 改善箇所

三菱ふそうトラック・バスは1月23日、トラックの『キャンター』、『eキャンター』およびバスの『ローザ』のサスペンションについて、特定部位の強度が不足しているとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。

【画像】三菱ふそう「キャンター」など3車種、4000台超でリコール…サスペンションパーツが脱落するおそれ

対象となるのは、2024年2月1日から2024年12月4日までに製造された三菱ふそうキャンター、eキャンター、ローザの3車種、18型式の計4098台。

独立懸架式サスペンションのアッパーアームシャフトにおいて、製造時の熱処理が不適切なため、当該部位の強度が不足しているものがある。そのため、走行中の振動や衝撃によってアッパーアームシャフトが折損し、最悪の場合、路面に脱落することがある。また、アッパーアームが車両内側の部品と干渉して操縦安定性が低下する可能性もある。

さらに、バスにおいては、アッパーアームがブレーキパイプと干渉し、そのまま使用を続けるとブレーキパイプが損傷してブレーキ液漏れに至り、ブレーキ機能が低下するおそれがある。

改善措置として、全車両の左右アッパーアームシャフトの生産ロット刻印を点検し、製造不良の生産ロットであった場合、良品のアッパーアームASSYと交換する。

不具合は3件発生、事故は起きていない。

《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱ふそう キャンター

三菱ふそう eキャンター

リコール・不具合情報

三菱ふそうトラック・バス

トラック

バス

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES