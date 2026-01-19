ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

フェデックス、電気トラック『eキャンター』と『エルフEV』導入…年間3.3トンのCO2削減へ

フェデックスが『エルフEV』と『eキャンター』導入
  • フェデックスが『エルフEV』と『eキャンター』導入

フェデラルエクスプレスコーポレーション(フェデックス、FedEx)は、輸送業務で使用する電気トラック17台を導入したと発表した。

この取り組みは、2040年までのカーボンニュートラルな輸送業務の達成や、グローバルな配送車両の段階的な電動化を進める取り組みの一環だ。

今回導入した車両は、東京都、神奈川県、大阪府での輸送業務に使用する三菱ふそう『eキャンター』およびいすゞ『エルフEV』(積載量1.5トン)。該当地域の配送ルートの走行距離に基づく試算では、ディーゼル車を使用した場合と比較して、1台あたり年間約3.3トンの排出削減が見込まれる。

この取り組みは、2013年比で2035年までに温室効果ガス排出量を60%削減し、2050年までにネットゼロを目指す「日本のNDC(国が決定する貢献)」目標にも資するものという。

フェデックスは輸送業務における取り組みに加え、クラウド型のカーボンフットプリント可視化ツールFedEx Sustainability Insightsを提供し、企業の持続可能な物流を支援している。このツールは、顧客が輸送戦略策定や環境負荷低減の判断に活用できるフェデックスのサービスを利用する際の排出量データを提供する、としている。

《森脇稔》

