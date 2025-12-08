ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

SGホールディングスの名糖運輸、バッテリー交換式EVトラックのファミマ配送実証に参画

実証に使用するいすゞエルフEV
  • 実証に使用するいすゞエルフEV
  • バッテリー交換デモンストレーション
  • 配送実証の出発式

SGホールディングスの名糖運輸のグループ会社のジャスタムが、車両の左右両側からバッテリーを同時交換できる国内初のステーションおよび、これに対応したバッテリー交換式小型トラック『エルフEV』をファミリーマートへの商品配送に使用する実証実験に参画した。

【画像全3枚】

実証実験は、いすゞ自動車、ファミリーマート、伊藤忠商事、横浜市が行う。

本実証実験では、バッテリーを両サイドから同時に交換可能な仕様に改造したいすゞエルフEVを3台配備し、横浜市内のファミリーマート約80店舗にてルート配送を行う。バッテリー交換は従来のディーゼル車の燃料給油と同等の時間で完了するため、これまでバッテリーEV導入の壁であった充電に伴うダウンタイムの削減に寄与する。

今回の取り組みを通じて、現場の業務効率化と車両運行の継続性向上について検証を行い、名糖運輸とジャスタムは、本車両とステーションを使用したファミリーマート店舗への配送業務と、本実証実験を通じて得られた運用上の課題の抽出を担う。

出発式典では各社の代表者が実証の狙いと今後の展望についてスピーチを行い、その中で、脱炭素社会の実現に向けて24時間稼働するコンビニエンスストアの配送は、CO2の短縮が課題であり、バッテリー交換式EVは、その課題解決に非常に有効な施策であるとして、大きな期待を寄せていた。

また、実際の車両とステーションを使用し、バッテリー交換のデモンストレーションが行われ、約7分で交換が完了して、満充電のバッテリーを搭載した車両が走行する様子が公開された。

名糖運輸とジャスタムは本実証実験を通じて、その目的が達成できるよう貢献するとともに、これからも脱炭素をはじめとする社会・環境課題への対応に取り組んでいく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

佐川急便、SGホールディングスグループ

いすゞエルフ

いすゞ自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

トラック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES