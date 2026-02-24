ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

国際興業神戸、クラウド型タクシー配車システム「DS」導入…「GO」と連携し1台の端末で一元管理

電脳交通は、兵庫県神戸市でタクシー事業を展開する国際興業神戸が、クラウド型配車システム「DS」を導入し、運行を開始したと発表した。

今回の導入では、配車システム「DS」とタクシーアプリ「GO」とのシステム連携を実現した。これにより、「GO」アプリと電話による配車依頼を1台のGO乗務員端末で一元的に管理できるようになり、配車業務の効率化と運用の安定化が期待される。

神戸市は都心部から住宅地、観光地まで多様なエリアを有し、通勤・通学や通院、観光など、さまざまな目的で日常的にタクシーが利用されている。国内外から多くの人が訪れる観光都市でもあり、市内移動におけるタクシーの役割は、地域の暮らしだけでなく、観光の利便性を支える重要な存在となっている。

近年では、生活スタイルの変化や観光客の増加を背景に、配車アプリサービスを活用した配車が身近なものとなり、移動の手軽さや正確さへの期待も高まっている。

国際興業神戸では、利用者一人ひとりのニーズに応えながら、安定した移動サービスを継続して提供していくため、特定の配車手段に依存せず、今後の利用動向やサービスの変化にも柔軟に対応できる体制づくりが課題となっていた。

新たな配車システムを検討する中で、タクシーアプリ「GO」とのシステム連携により、乗務員端末1台で多様な利用ニーズに対応できること、さまざまな移動サービスに柔軟に対応できる拡張性を備えていること、配車システムにとどまらず、点呼システムや業務管理システムなど、今後ソリューションの拡充が見込める将来性があることを重視した結果、電脳交通のクラウド型タクシー配車システム「DS」が導入されることとなった。

システム連携を導入することで、「GO」アプリと電話による配車依頼を1台のGO乗務員端末に集約して管理できるようになる。これにより、ドライバーが複数のタブレット端末を使い分ける必要がなくなり、操作の負担が軽減されるとともに、運転に集中しやすい環境が整う。その結果、より安全で安定した乗車サービスの提供が可能となった。また、現行の業務フローを大きく変更する必要がないため、これまでと同様に安定した配車運用を継続することができる。

クラウド型タクシー配車システム「DS」は、配車オペレーター用画面とドライバー用車載タブレットをセットにした配車システムで、タクシー事業者の業務効率化を実現する。現在、全国47都道府県で約600社・約2万3000台のタクシー車両に導入されている。

