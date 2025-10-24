ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

さいたま市の自動運転バス実証実験、11月に一般試乗へ…10月27日出発式

さいたま市でレベル4の自動運転バス実証実験
  • さいたま市でレベル4の自動運転バス実証実験
  • さいたま市でレベル4の自動運転バス実証実験

さいたま市は、一般国道463号（埼大通り）において、大型バスによる自動運転実証実験の一般試乗を11月4日から11月13日（土日除く）に実施すると発表した。

【画像】さいたま市でレベル4の自動運転バス実証実験

実証実験は、公共交通サービス水準の維持・向上を目指し、市内でも特にバス本数が多い路線で、大型バスによる自動運転レベル4実装に向けて「経営面」「技術面」「社会受容性面」の課題を抽出することが目的だ。

実証路線は、バス会社2社が共同運行（国際興業、西武バス）をしている都市部の幹線道路で、自転車交通量も多い路線となっている。いすゞ自動車やティアフォーなど、各分野の国際的メーカーの参画により、都市部における自動運転レベル4の実装に向けて、多くの知見を得ながら、全国的に横展開できるモデル事業を目指している。

使用車両は、いすゞ自動車製大型バス『エルガ』（自動運転仕様）で、車体サイズは全長11130×全幅2485×全高3130mm。定員は29人（自動運転時・着座の場合）で、最高速度は自動運転走行時40km/hとなる。車載装置にはLiDAR、ミリ波レーダー、高画質カメラ、雨滴センサー、GNSSアンテナ、IMUを搭載している。

運行ルートは北浦03系統（北浦駅西口～埼玉大学：一般国道463号（埼大通り））で、距離は約3.7kmとなる。運賃は無料で、1便につき定員は23名だ。

一般試乗の予約は10月14日から市ホームページで受付中（事前予約制・先着順）で、各便前日の17時まで予約を受け付けている。

10月27日には関係者試乗初日に出発式（式典と試乗会）を開催する予定で、さいたま市長、さいたま市議会議長、埼玉大学学長、国際興業代表取締役社長、西武バス代表取締役社長らが参列予定となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

自動運転、高度運転支援（ADAS）

バス

いすゞ自動車

国際興業

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES