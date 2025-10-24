さいたま市の自動運転バス実証実験、11月に一般試乗へ…10月27日出発式

さいたま市は、一般国道463号（埼大通り）において、大型バスによる自動運転実証実験の一般試乗を11月4日から11月13日（土日除く）に実施すると発表した。

【画像】さいたま市でレベル4の自動運転バス実証実験

実証実験は、公共交通サービス水準の維持・向上を目指し、市内でも特にバス本数が多い路線で、大型バスによる自動運転レベル4実装に向けて「経営面」「技術面」「社会受容性面」の課題を抽出することが目的だ。

実証路線は、バス会社2社が共同運行（国際興業、西武バス）をしている都市部の幹線道路で、自転車交通量も多い路線となっている。いすゞ自動車やティアフォーなど、各分野の国際的メーカーの参画により、都市部における自動運転レベル4の実装に向けて、多くの知見を得ながら、全国的に横展開できるモデル事業を目指している。

使用車両は、いすゞ自動車製大型バス『エルガ』（自動運転仕様）で、車体サイズは全長11130×全幅2485×全高3130mm。定員は29人（自動運転時・着座の場合）で、最高速度は自動運転走行時40km/hとなる。車載装置にはLiDAR、ミリ波レーダー、高画質カメラ、雨滴センサー、GNSSアンテナ、IMUを搭載している。

運行ルートは北浦03系統（北浦駅西口～埼玉大学：一般国道463号（埼大通り））で、距離は約3.7kmとなる。運賃は無料で、1便につき定員は23名だ。

一般試乗の予約は10月14日から市ホームページで受付中（事前予約制・先着順）で、各便前日の17時まで予約を受け付けている。

10月27日には関係者試乗初日に出発式（式典と試乗会）を開催する予定で、さいたま市長、さいたま市議会議長、埼玉大学学長、国際興業代表取締役社長、西武バス代表取締役社長らが参列予定となっている。