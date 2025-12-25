ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

FORVIA HELLAの高解像度レーダーセンサー、欧州プレミアム自動車メーカーが採用へ…最大400mの検知範囲

高解像度レーダーセンサー「ForWave7HD」
  • 高解像度レーダーセンサー「ForWave7HD」

フォルビア・ヘラ（FORVIA HELLA）は、欧州のプレミアム自動車メーカーから高解像度レーダーセンサー(HRR)の量産受注を獲得したと発表した。

受注額は数億ユーロ規模で、2028年半ばから欧州の生産ネットワーク内で生産を開始する予定だ。開発はドイツのリップシュタットにある本社で行われている。

これにより、レーダーセンサー技術のフルレンジプロバイダーとしての市場地位が強化され、道路安全性の向上に大きく貢献するという。先進運転支援システムの普及を促進し、自動運転へのトレンドを推進することで、道路安全性の改善に重要な貢献をする。すでに主要な成長ドライバーの一つであるレーダー事業は、この受注によりさらに勢いを増すことになる。

高解像度レーダー(HRR)は、SAEレベル2+および3の自動運転システムに不可欠な重要技術。レベル2+(部分自動化)の車両は、ステアリング、加速、ブレーキを完全に自動で行えるが、ドライバーは常にシステムを監視する必要がある。レベル3(条件付き自動化)では、特定の条件下で車両が運転タスクを完全に引き継ぐことができる。

これらのシステムは、特に渋滞時や高速道路での時速約100kmまでの速度で重要だ。安全で信頼性の高い動作を確保するには、より遠距離の物体や道路利用者をさらに高精度で検知できる大幅に性能が向上したレーダーセンサーが必要となる。

フォルビア・ヘラの高解像度レーダーセンサー「ForWave7HD」は、大幅に改善された環境検知能力により中心的な役割を果たす。高解像度と多数の送受信チャンネルにより、道路上の落下物や工事区域のコーンなど、わずか数cm程度の小さな物体も確実に検知できる。

1度未満に改善された角度分解能により、密集した都市交通の車両やグループ内の個人など、近接した物体も識別できる。最先端のアンテナとチップ技術により、最大400mの検知範囲、拡大された視野、最適化された近距離検知を実現している。

フォルビア・ヘラは当初、リアアプリケーション用の24GHzコーナーレーダーの主要サプライヤーとして地位を確立し、その後77GHzレーダーセンサーの量産を成功させた。これらのセンサーは車両のコーナーに配置され、車線変更や交差点アシスタントなどの前後アプリケーションをカバーするが、ラジエーターグリルの領域やブランドエンブレムの後ろなど、車両の中央前方位置にも設置できる。同社は今年秋に1億個目のレーダーセンサーを生産した。

ForWave7HDレーダーセンサーの量産受注により、最大4つの送信チャンネルと4つの受信チャンネルを持つ前後レーダーソリューションの主要サプライヤーであるフォルビア・ヘラは、高解像度レーダーセンサーで製品ポートフォリオを完成させた。

フォルビア・ヘラの高解像度レーダーは、モジュラーでスケーラブルなプラットフォームアプローチに基づいており、例えば32の送信チャンネルと32の受信チャンネルなど、大幅に多くのチャンネルを装備できる。これにより、コスト効率重視からパフォーマンス重視のアプリケーションまで、顧客と市場の特定の要件に適応できる。

高解像度レーダーセンサーは、フォルビア・ヘラのForWave7レーダー製品ファミリーの一部。ForWave7HD版に加えて、フォルビア・ヘラは高性能を維持しながら特にコスト最適化された「ForWave7e」を開発した。フォルビア・ヘラは今年夏、アジアの大手自動車サプライヤーから受注を獲得している。

ForWave7HDとForWave7e版に加えて、このレーダー製品ファミリーには異なるコストパフォーマンス比を持つさらに2つの仕様と、トラックアプリケーション専用に設計された仕様も含まれている。

《森脇稔》

