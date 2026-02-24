完全デジタル式ADAS校正システム、「CSC-Tool PRO」を欧州市場に投入…ヘラ・グートマン

車両診断および整備機器を手がけるヘラ・グートマン・ソリューションズは、完全デジタル式の「CSC-Tool PRO」を市場投入した。

先進運転支援システム(ADAS)の校正において新たな基準を打ち立てる同製品は現在、欧州の主要市場で入手可能となっている。

車両の自動化は整備工場に複雑な課題をもたらしている。運転支援システムは規制要件の増加に伴い、精密な校正を必要とするためだ。ヘラ・グートマンのCSC-Tool PROは、この課題に対する効率的なソリューションを提供する。

統合された2台の3Dカメラにより、ターゲットとリフレクターの完全自動化された高精度デジタルアライメントが可能となる。中央のパネルPCはクラウド内のデータベースに接続し、常に最新の校正仕様と純正ターゲットを提供する。これにより、すべての車両データが常に最新の状態に保たれ、シームレスに交換および統合できる。

回転式で反射防止機能を備えた86インチのウルトラHDモニターは、ホンダやイベコなどのメーカーのXXLターゲットにも対応している。さらに、オプションのシャシープリチェック機能により、事前に車軸ジオメトリを自動チェックすることで、校正ミスを最小限に抑えることができる。

フロントレーダーシステムについては、CSC-Tool PROは2つの柔軟なソリューションを提供している。小規模な整備工場に最適な角度調整プレート付きレーダーキットI EVOのアダプターと、自立式で柔軟に調整可能な固定具を備えた革新的な「レーダーツール」だ。後者はBMWなどに搭載されている最新のフロント、リア、サイドレーダーシステムの校正を可能にする。

CSC-Tool PROの特筆すべき特長は、技術者を校正プロセス全体にわたってステップバイステップで案内するガイド付きワークフローだ。セットアップから車両識別、校正ターゲットの選択と配置、測定に至るまで、すべての工程をガイドする。これにより、エラーを最小限に抑え、一貫性のある再現可能な結果を達成できる。

校正のすべてのステップは完全にデジタル文書化される。車両識別から最終的な校正結果まで、完全な故障コード分析を含めて記録される。

CSC-Tool PROは、ヘラ・グートマンのエコシステムの一部として完全にネットワーク化されている。統合された接続性により、診断システムのメガマックスX、メガマックスS 20、メガマックスプラス、そして将来的にはマックスリモートサービスとシームレスに連携できる。

校正データは包括的な総合レポートに直接統合され、完全な文書化と正確な実行の確実な証明が可能となる。さらに、CSC-Tool PROはヘラ・グートマンの診断装置とは独立して使用することもでき、外部システムもサポートしている。これにより、日常の整備作業において最大限の柔軟性を実現している。

整備工場の多様な要件に対応するため、無料オプションを含む2つの柔軟なライセンスモデルが用意されている。さらに、CSC-Tool PROは継続的に開発が進められており、サラウンドビューシステム用の360度校正機能はすでに実装段階にある。