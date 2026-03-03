イノビズ、イスラエルの重要インフラにLiDARセキュリティシステムを配備…450m超の検知範囲

高性能LiDARソリューションのサプライヤー、イノビズ・テクノロジーズは、重要インフラおよび都市エリアを保護する即配備可能なシステム「イノビズSMART」を、過去3か月間にわたりイスラエルの複数の拠点に配備したと発表した。

イノビズSMARTは、先進的な3Dセンシング機能により、カスタマイズ可能な仮想境界線を作成し、高精度で物体や動きを検知・分類する。

同システムは、従来のセキュリティ技術の限界に対処するもので、450m以上の範囲で正確な距離測定を伴う真の3Dセンシングを提供する。レーダーやカメラシステムとは異なり、LiDARベースのソリューションは樹木や葉の後ろの動きを検知でき、風雨や強い日光などの悪天候下でも性能を維持し、ゆっくり動く標的やカモフラージュされた標的も確実に検知する。

システムは毎秒100万点以上をスキャンし、保護エリアの高解像度3Dマップを作成することで、正確な物体検知と分類を可能にする。

カメラおよび分析ソフトウェアと統合すると、LiDARシステムが定義された仮想境界線内で動きを検知した際、カメラをトリガーして標的にズームインし、視覚的な確認と分類を行う。システムは複数の標的を同時に追跡でき、人間、車両、動物を区別することができるため、セキュリティオペレーターはシナリオ固有の対応を定義し、誤報を劇的に削減できる。標準的なVMSおよび制御システムとの統合により、既存のセキュリティインフラとの互換性が確保される。

イノビズSMARTは、重要インフラサイト、市営施設、公共スペース、産業複合施設の保護など、幅広い用途向けに設計されている。このソリューションは既製品として提供され、主要な分析ソフトウェアプロバイダーやインフラインテグレーターとシームレスに統合され、顧客やサイトの要件に合わせた完全なターンキーセキュリティシステムを提供する。

イノビズは、LiDAR技術の世界的リーダーであり、世界有数の自動車メーカーへのティア1サプライヤーとして、安全な自動運転車の実現に向けて取り組んでいる。同社のLiDARセンサーは、業界をリードする範囲、解像度、信頼性を提供し、あらゆる気象条件下で正確な3Dセンシングを実現する。米国、欧州、アジアで事業を展開し、自動車OEM、システムインテグレーター、自治体、世界中の商業企業にサービスを提供している。