ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

A-Driveとアイサンテクノロジー、多摩ニュータウンの自動運転バス実証に参画…2026年1月10日運行開始

いすゞ『エルガ』ベースの自動運転車
  • いすゞ『エルガ』ベースの自動運転車

A-Driveとアイサンテクノロジーは、東京都多摩市が実施する大型自動運転バスの運行において、車両および技術提供で参画すると発表した。

本運行は、内閣府が推進する「新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)」に採用された「多摩市自動運転バス社会実装によるバスネットワーク維持・確保事業」の一環として実施される。バス運転手不足といった地域公共交通の課題解決を目的に、実施主体は多摩市、運行主体は京王電鉄バスとして実施するもので、今後の自動運転バスの社会実装に向けた検証を行う取り組みだ。

本運行において、A-Driveは自動運転システムおよび車両提供を担当している。アイサンテクノロジーは、高精度3次元地図データの提供や、現地における技術的支援を通じて、運行をサポートする。

両社は、地図データの提供をはじめとした自動運転技術・安全運行に関する知見を通じて、多摩市の地域課題解決と持続可能なモビリティサービスの実現に貢献していく。

自動運転レベルはレベル2(運転手搭乗型)で、運行エリアは多摩ニュータウン鶴牧エリア。運行ルートは鶴牧循環(多61系統)で、所要時間は約25分。運行本数は4便/日で、運行期間は2025年1月10日から2月1日までの土日・祝日。乗車定員は25名/便で事前予約制となっている。

車両は、いすゞ『エルガ』大型バス。最高速度(自動運転時)は40km/hとなっている。

運転手が搭乗した形で自動運転を行う大型自動運転バスに、一般の方にも乗車いただき、実際の営業路線を走行する自動運転バスの運行を体験できる。本運行を通じて、今後の自動運転バス導入に向けた課題の整理や検証を行う。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アイサンテクノロジー

京王電鉄

自動運転、高度運転支援（ADAS）

バス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES