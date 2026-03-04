ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

コンチネンタル、自動運転向けタイヤ技術を発表…タイヤテクノロジーエキスポ2026

コンチネンタルの自動運転向けタイヤ技術のイメージ
  • コンチネンタルの自動運転向けタイヤ技術のイメージ

コンチネンタルは、ドイツ・ハノーバーで開催されるタイヤテクノロジーエキスポの技術カンファレンスで、自動運転向けタイヤ技術に関するプレゼンテーションを行う。

同社の乗用車タイヤ部門でプラットフォーム開発・工業化を担当するアンドレアス・トップ博士が、自動運転車の未来がどのように実現されつつあるか、そしてタイヤメーカーとしてどのような革新的ソリューションで対応しているかを紹介する。

コンチネンタルはこのカンファレンスで、他に3つのプレゼンテーションを予定している。廃タイヤから回収したカーボンブラックの充填材としての活用、現在捕捉されているタイヤ・路面摩耗粒子を超えるタイヤ摩耗排出物、そしてEuro7規制に関連する開発上の課題について発表する。

廃タイヤから回収されるカーボンブラックは、産業規模で利用可能な初のタイヤ充填材である。主に廃タイヤの熱分解によって得られ、循環型経済アプローチの一環として新しいコンパウンドに再統合できる。タイヤ業界では、回収カーボンブラックは従来のカーボンブラックと同等ではなく、新しいクラスの充填材として扱うべきだと認識されている。その違いは、不均一な組成、炭素含有残留物、熱履歴から生じる。加硫ゴム中の回収カーボンブラックを分析することで、技術的にも規制的にも新たな機会が開かれる。しかし、タイヤ用の新しいゴムコンパウンド中でそれを確実に識別するにはどうすればよいのか。ラカヨ・ピネダ氏はプレゼンテーションで、関連する課題と電子顕微鏡や分子分光法などの適切な方法について論じる。

コンチネンタルのタイヤ摩耗担当シニアテストエンジニアであるフランク・シュメルヴィッツ博士は、現在捕捉されているタイヤ・路面摩耗粒子を超えるタイヤ摩耗排出物について発表する。タイヤ関連排出物に関する公的議論は主にタイヤ・路面摩耗粒子に焦点を当てている。しかし、収集された粒子はタイヤの測定質量損失の一部に過ぎない。シュメルヴィッツ氏はより広い視点から、根本的な排出経路についてより科学的に完全な理解を提供する。ナノ粒子の放出、路面上のタイヤ摩耗残留物の存在、大気中の酸素や紫外線への曝露による劣化など、追加の経路を検証する。

現代のタイヤ開発には、技術的性能パラメータや顧客の期待から規制要件まで、さまざまな要素のバランスを取りながら、同じ高い安全基準を維持することが求められる。Euro7規制下のタイヤ摩耗のように、新しい性能パラメータが標準化され規制されると、タイヤ開発に直接影響を与える。Euro7基準によるタイヤ摩耗の拘束力のある制限値と標準化された測定方法は、イノベーションへのインセンティブと機会の両方を提供する。コンチネンタルのゴム摩擦・摩耗物理学の専門家であるパベル・イグナティエフ博士は、タイヤ摩耗に影響を与えるパラメータと、それらが新しいEuro7要件とどのように関連するかを説明する。簡略化されたモデルを使用して、タイヤ摩耗の複雑さを示し、さらなる研究開発のために業界全体で残されている課題を概説する。これらの関係を徹底的に理解することは、技術を進歩させ、新しい規制要件を的を絞ったイノベーションに変換するために不可欠という。

《森脇稔》

