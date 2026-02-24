ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

コンチネンタル、気候変動対策でCDPから「A-」評価…CO2削減とサプライチェーン透明性を評価

コンチネンタルは、独立系環境情報開示組織CDPの最新評価で、気候変動対策とサプライチェーン管理において高い透明性と強いコミットメントを示す企業として評価されたと発表した。

CDPはコンチネンタルに「A-」評価を授与し、同社の気候変動緩和へのアプローチ、CO2排出削減の進捗、サプライチェーン全体における包括的な透明性を認めた。また水資源管理カテゴリーでも2年連続で「B」評価を獲得した。

CDPの評価は、企業が気候変動に対処するために講じる措置を評価するもので、「排出削減イニシアチブ」「低炭素製品」「環境方針」などのカテゴリーで、CO2排出削減における透明性を「A」(リーダーシップ)から「D」(開示)までの尺度で評価する。この評価は、投資家やステークホルダーが企業活動の環境影響を理解し、カーボンフットプリント削減に向けたさらなる行動を促進することを目的としている。

コンチネンタルは長年にわたり温室効果ガス排出削減と資源保全に注力してきた。2020年以降、同社はRE100イニシアチブへの参加の一環として、グリーン電力を調達している。自社の太陽光発電システムで発電した電力や、地域および送電網を介した電力購入契約(PPA)で確保した電力を使用している。これらの長期契約により、コンチネンタルは安定的で予測可能な電力価格を確保し、再生可能エネルギーの信頼できる供給を保証するとともに、新たな地域の風力・太陽光プロジェクトの開発を支援している。

この方法により、コンチネンタルはスコープ2排出量を削減している。さらに、熱生産施設の断熱改善、LED照明の設置、漏れの早期発見と修理などのエネルギー効率化対策により、同社のエネルギー消費量とCO2排出量をさらに削減している。

もう一つの重点分野は水の効率的利用である。水はタイヤ製造において加熱、冷却、洗浄プロセスで使用される。2020年から2025年にかけて、コンチネンタルは全生産拠点で製品1トンあたりの水使用量を10%以上削減し、合計1億9700万リットルの水を節約した。これはオリンピックサイズのプール79杯分に相当する。これらの削減は、より効率的な水利用、水処理、再利用などによって達成された。

追跡可能で透明性の高い原材料サプライチェーンは、気候変動緩和に不可欠。コンチネンタルはこれを早期に認識し、厳格な調達方針の実施や、責任ある天然ゴム調達における小規模農家への研修などの現地での取り組みから、先進的なデジタル技術の導入まで、幅広い対策を実施してきた。同時に、環境フットプリントをさらに削減するため、代替原材料の研究も続けている。例えば、もみ殻灰から得られるシリカ、製紙業界からのバイオベース副産物であるトール油、確立されたボトルリサイクルシステムのない地域からのみ調達されたリサイクルPETボトル製のポリエステル繊維などがある。

CDPのような評価は、コンチネンタルの気候・持続可能性パフォーマンスに対する外部の独立した評価を提供し、これらの分野における同社のコミットメントを示している。コンチネンタルは15年間CDPの評価に参加している。CDPは環境データ開示のシステムを運営する非営利組織で、独立した評価手法を用いて、気候変動、森林保護、水安全保障の分野における企業や都市の進捗を測定している。

《森脇稔》

