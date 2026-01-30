コンチネンタル「EcoContact 7 S」、日本の軽自動車など向けに特別開発…ハイパフォーマンス・エコタイヤ

コンチネンタルタイヤ・ジャパンは1月30日、低燃費性能と優れた走行性能を高次元で両立したハイパフォーマンス・エコタイヤ「EcoContact 7 S」を発表した。

【画像】コンチネンタル「EcoContact 7 S」

「EcoContact 7 S」は日常の街乗りから高速道路まで幅広い走行シーンを想定し、軽自動車、コンパクトカー、ハイブリッド車（HV）、電気自動車（EV）にも対応している。独自設計と新素材採用により環境性能だけでなく、ハンドリング性能や快適性にも妥協しない走りを実現した。

このタイヤは転がり抵抗を低減しつつ操縦安定性やウェットグリップ性能を向上させ、エコタイヤの枠を超えたドライビングフィールを提供する。ゴルフボールのディンプル原理を応用したエアロ・ディンプル構造で乱流を減らし空力性能とエネルギー効率を向上させた。

タイヤ内部のヒステリシス摩擦を抑制する低ヒステリシス素材をカーカスとインナーライナーに採用し、燃費向上とEVの航続距離延長を実現しながら耐久性と剛性も確保する。

また、アーバン・サイレント・パターンによりトレッドパターンのノイズを減らし、特にEVでの静粛性を強化。革新的な新世代コンパウンド「グリーン・チリ 3.0」が転がり抵抗を軽減するとともに柔軟性を高め、多様な路面に適応し発熱抑制、ウェットグリップ性能とハンドリング精度も向上させている。摩耗抑制によりロングライフ性能も持つ。

発売は3月から、14インチから15インチのサイズ展開で軽自動車、コンパクトカー、HV、EVに対応する。OEM向けに19インチサイズもラインナップされている。

コンチネンタルタイヤ・ジャパンは「EcoContact 7 S」を通じて、日本のユーザーに安心で快適なドライビングを提供していく、としている。