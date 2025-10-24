ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

完全キャッシュレスバス実証運行、国際興業が赤羽駅東口からの一部路線で…10月27日から

「完全キャッシュレスバス」の実証運行
  • 「完全キャッシュレスバス」の実証運行

国際興業は、10月27日より東京都の赤羽駅東口からの一部路線において、完全キャッシュレスバスの実証運行を開始すると発表した。

これは、国土交通省の「令和7年度 完全キャッシュレスバス実証運行」の対象路線として「赤羽25系統 ハートアイランド循環線」が選定されたことを受けたものだ。

対象路線は赤羽25系統の赤羽駅東口～ハートアイランド循環線、赤羽25-2系統の赤羽駅東口→ハートアイランド東線、赤羽25-3系統のハートアイランド西→赤羽駅東口線。運行期間は10月27日から2026年1月31日までを予定している。

決済手段は全国交通系ICカード（PASMOやSuica等）と国際興業バス回数券のみとなり、現金での支払いはできない。ただし、バス車内でのチャージは可能で、1000円札のみ対応する。東京都シルバーパスを利用する場合は、乗車時に券面を乗務員へ提示する必要がある。

完全キャッシュレスバスでは、運賃収受の自動化による運転士の負担軽減を図れるほか、乗客がスムーズに乗降できるようになるため、定時性の確保による利便性の向上など様々なメリットがある。

昨年度、同社が実施した利用者が限定的な路線「J06系統 浦和美園駅～埼玉スタジアム線（催事日運行）」での完全キャッシュレスバス実証運行では、キャッシュレス決済の比率が実証運行開始前の92%から最高99%まで増加し、一定の効果が得られた。

本年度は様々な利用者がいる生活路線において実証運行を行うことで、完全キャッシュレスバスの本格運行に向けた課題の把握・効果測定を図っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

国際興業

バス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES