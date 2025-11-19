ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

仙台中央タクシー、DSコネクト経由でS.RIDEアプリ導入…電脳交通が支援

仙台中央タクシーが電脳交通の連携システム「DSコネクト」を通じて、タクシーアプリ「S.RIDE」を導入
  • 仙台中央タクシーが電脳交通の連携システム「DSコネクト」を通じて、タクシーアプリ「S.RIDE」を導入

電脳交通は11月17日、仙台中央タクシーが同社の連携システム「DSコネクト」を通じて、タクシーアプリ「S.RIDE」を導入したと発表した。

DSコネクトは、電脳交通のクラウド型配車システム「DS」と、配車アプリや交通関連サービスを連携させるシステムだ。タクシー事業者の業務効率化と収益機会の最大化を目的とし、配車チャネルの拡充と運用負荷の軽減を同時に実現する。

2025年9月より、全都道府県約600社約2万2000台のタクシー車両に導入されているDSと、11都府県で展開されているS.RIDEとのシステム連携が可能となった。

2023年1月からDSを導入している仙台中央タクシーは、DSコネクトによりS.RIDEアプリの接続を実現。これにより、電話による配車依頼とS.RIDEアプリからの依頼を、車載タブレット1台・同一画面で一元的に受注できるようになった。

仙台中央タクシーは1923年の創業以来、地域に密着した移動サービスを提供してきた。現在は約250名のスタッフが、タクシー・ハイヤー事業に加え、観光チャーターや貸切送迎、福祉・介護タクシーなど多彩なサービスを通じて、観光客から高齢の方まで幅広い利用者の移動を支えている。

近年、仙台市内では観光需要の増加や高齢化の進行により、タクシー利用の目的やシーンが多様化し、利用者が「必要なときにスムーズに呼べる」仕組みへの期待が高まっている。同時に、全国的には都市部を中心にスマホ配車アプリの利用が広がり、タクシー業界におけるDX推進や、効率的な配車体制の構築は避けて通れない課題となっている。

一方で、タクシー事業者が新たな配車アプリを導入する際には、車載タブレットの増設による乗務員の業務負担増加などが導入障壁となっている。

今回、仙台中央タクシーは、こうした課題を解決する仕組みとしてDSコネクトを活用。電話およびS.RIDEアプリからの配車依頼を、電脳交通が提供する車載タブレット1台・同一画面で一元管理できるようになり、乗務員の負担軽減と安全性の両立が可能になった。

電脳交通は今後も、DSコネクトを通じてタクシー事業者の業務負荷軽減と売上機会の最大化を支援し、地域交通の利便性向上に貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

S.RIDE

タクシー、ハイヤー

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES