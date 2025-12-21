ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『頭文字D』『MFゴースト』『昴と彗星』が東京オートサロン2026に集結、AE86・BRZ・86を展示

『頭文字D』『MFゴースト』『昴と彗星』が東京オートサロン2026に集結！
  • 『頭文字D』『MFゴースト』『昴と彗星』が東京オートサロン2026に集結！
  • 『頭文字D』(c)しげの秀一／講談社
  • (c)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会
  • 『昴と彗星』(c)しげの秀一／講談社
  • 『頭文字D（1）』しげの秀一
  • アニメ『MFゴースト 3rd Season』(c)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会
  • 『昴と彗星（1）』しげの秀一

漫画家しげの秀一氏の代表作『頭文字D』『MFゴースト』『昴と彗星』の3作品が、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に史上初めて同時出展することが明らかになった。

【画像】漫画家しげの秀一氏の代表作『頭文字D』『MFゴースト』『昴と彗星』

『頭文字D』は連載開始から30周年を迎え、『MFゴースト』はTVアニメ3rdシーズンが2026年1月1日より先行配信、1月4日よりTV放送開始予定。『昴と彗星』は2025年11月発売の第1巻以降、大反響で増刷を重ねている。公道最速伝説の系譜を継ぐ3作品が揃っての出展は今回が初めてとなる。

出展ブースは『頭文字D』『昴と彗星』側とTVアニメ『MFゴースト』側に分かれ、それぞれの作品の主人公が操るトヨタ『スプリンタートレノ（AE86）』、スバル『BRZ』、トヨタ『86』を展示する。また各作品のオリジナルグッズやコミックも販売される。

『頭文字D』(c)しげの秀一／講談社『頭文字D』(c)しげの秀一／講談社

さらに先着順でオリジナルのリバーシブル特大ショッパーを無料配布。配布場所の詳細は各作品の公式HPやSNSで発表される予定だ。数には限りがあるため、早めの来場が推奨される。

アニメ『MFゴースト』側では、『MFゴースト』×BLITZ×A PIT AUTOBACS 3ブース合同コラボキャンペーン企画も開催予定。詳細は公式HPやSNSで発表される。

30年間走り続ける3作品の世界観を同時に体感できるまたとない機会となる。

東京オートサロン2026は、1月9日が業界・報道関係者向けのビジネスデイ、1月10日と11日が一般公開日となっている。会場は幕張メッセ。

《レスポンス編集部》

