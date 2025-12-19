ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

近藤真彦さんの初代『マーチ』、日産自動車大学校の学生がレストア…東京オートサロン2026出展へ

近藤真彦さんとレストア中の初代日産『マーチ』
  • 近藤真彦さんとレストア中の初代日産『マーチ』

日産自動車大学校は「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトで、学生がレストアした日産マーチを2026年1月9日から開催の東京オートサロンに出展する。同日、近藤真彦氏を招きトークショーを行う。

このプロジェクトはエムケイカンパニー代表でKONDO RACING監督の近藤真彦氏が2024年に「マッチのマーチ」（K10型日産マーチ）を入手し、日産自動車大学校の全国5校（栃木・横浜・愛知・京都・愛媛）の学生がリレー方式でレストアを実施したもの。完成した車両はすでに近藤氏のガレージに収められ、マニュアルトランスミッションに換装されて好調な状態で試乗も行われた。

日産自動車大学校は東京オートサロンの西ホール日産ブースで完成車を展示し、2026年1月9日14時15分から14時45分までトークショーを開催予定だ。近藤真彦氏と学生代表が登壇し、写真撮影の時間も設けられる。制作過程を伝える動画は講談社BECKの『ベストカーチャンネル』で公開中だ。

エムケイカンパニーはSUPER GTやスーパーフォーミュラなど頂点カテゴリーに数多く参戦し、2020年と2022年には日産や日産自動車大学校と共にSUPER GT GT300クラスでシリーズタイトルを獲得している。

日産自動車大学校は5か所に校舎を持ち、自動車整備と最先端技術教育を行う専門学校である。自動車メーカー直系の利点を活かし、電気自動車からスポーツカーまで幅広い教育を展開している。

また、株式会社講談社BECKは自動車専門誌「ベストカー」を刊行し、多様なコンテンツを提供している。今回のプロジェクトは、近藤真彦氏の連載企画「クルマにBANZAI」のスピンオフとして始まり、教育プログラムとして発展した。

問い合わせは日産自動車大学校広報支援部 新倉道代まで。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 マーチ

東京オートサロン2026

日産自動車

東京オートサロン

講談社

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES