横浜ゴム「ADVAN」、新作タイヤとホイールを大規模展示へ…東京オートサロン2026

横浜ゴムは2026年1月9日から11日までの3日間、幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーショー「TOKYO AUTO SALON 2026」にタイヤブースとホイールブースを出展すると発表した。

タイヤブースは面積を拡大し、グローバルフラッグシップタイヤ「ADVAN Sport V107」の魅力を中心に訴求する。ポルシェ『911カレラ』やレクサス『IS』の新型モデル、車系YouTuberあまねこさん所有のホンダ『NSX』などの装着車両を通じて、幅広い車種における「ADVAN Sport V107」のマッチングの良さを分かりやすく伝える。

また、「ADVAN」レーシングタイヤを装着したアジア最高峰のフォーミュラレース、SUPER FORMULAのマシンを展示し、過酷なレースを支える「ADVAN」のハイパフォーマンス性を強力に印象付ける。

さらに11月に発売した「ADVAN A050」のサーキット走行向け新コンパウンド採用サイズや、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR」の2026年2月発売予定の新商品を初披露する。特設ステージでは、SUPER FORMULAや筑波タイムアタックで活躍するドライバーをゲストに迎えたトークショーを予定している。

ホイールブースではスポーツ系アルミホイールブランド「ADVAN Racing」シリーズをメインに、初披露となる新モデルや新サイズなどを含めて全色を展示する。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026」のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げている。その一環として、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」「GEOLANDAR」、そしてオールシーズンタイヤを含めた「ウィンタータイヤ」の販売構成比率最大化を掲げ、イベント出展を含めたブランド訴求に取り組んでいる。

《森脇稔》

