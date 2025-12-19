ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VW、電動スポーツ『ID. GTI Concept』日本初公開へ…東京オートサロン2026

VWの東京オートサロン2026ブースイメージ
  • VWの東京オートサロン2026ブースイメージ
  • フォルクスワーゲン ID.GTI コンセプト
  • フォルクスワーゲン ID.GTI コンセプト
  • フォルクスワーゲン ID.GTI コンセプト
  • フォルクスワーゲン ID.GTI コンセプト
  • フォルクスワーゲン ID.GTI コンセプト
  • フォルクスワーゲン ID.GTI コンセプト
  • フォルクスワーゲン ID.GTI コンセプト

フォルクスワーゲンジャパンは、2026年1月9日から11日にかけて千葉県千葉市の幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展すると発表した。

【画像】日本初公開のVW ID.GTI コンセプト

フォルクスワーゲンースでは、2023年9月にドイツのミュンヘンで開催された「IAA MOBILITY 2023」で世界初公開された『ID. GTI Concept』をGTI 50周年の年に国内で初めて披露する。

「ID. GTI Concept」は、1976年の初代GTIから受け継がれる「運転の楽しさと日常的な実用性の完璧な融合」というテーマを電気自動車の時代に進化させたモデルである。スポーティかつ先進的であり、持続可能性との調和を実現している。

また、今年1月の東京オートサロン2025でデビューしたハイパフォーマンスモデル『ゴルフR』に、ブラックカラーの専用装備を施した「Golf R Black Edition」も展示する。さらにフォルクスワーゲンの伝統的なミニバン「Type 2」のヘリテージを受け継ぎ、新たなブランドアイコンとして開発されたフル電動ミニバン『ID. Buzz』も展示予定だ。

ブースでは来場者にフォルクスワーゲンのオリジナルトートバッグを配布し、ドイツVolkswagenアカデミー公認トレーナーによるトークショーも開催される。さらに「GTI」や「ID. Buzz」の情報を掲載した冊子も来場者全員にプレゼントされる。

なお、展示場所は幕張メッセの東ホール（8）だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW コンセプトカー

東京オートサロン2026

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

東京オートサロン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES