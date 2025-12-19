VW、電動スポーツ『ID. GTI Concept』日本初公開へ…東京オートサロン2026

フォルクスワーゲンジャパンは、2026年1月9日から11日にかけて千葉県千葉市の幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展すると発表した。

【画像】日本初公開のVW ID.GTI コンセプト

フォルクスワーゲンースでは、2023年9月にドイツのミュンヘンで開催された「IAA MOBILITY 2023」で世界初公開された『ID. GTI Concept』をGTI 50周年の年に国内で初めて披露する。

「ID. GTI Concept」は、1976年の初代GTIから受け継がれる「運転の楽しさと日常的な実用性の完璧な融合」というテーマを電気自動車の時代に進化させたモデルである。スポーティかつ先進的であり、持続可能性との調和を実現している。

また、今年1月の東京オートサロン2025でデビューしたハイパフォーマンスモデル『ゴルフR』に、ブラックカラーの専用装備を施した「Golf R Black Edition」も展示する。さらにフォルクスワーゲンの伝統的なミニバン「Type 2」のヘリテージを受け継ぎ、新たなブランドアイコンとして開発されたフル電動ミニバン『ID. Buzz』も展示予定だ。

ブースでは来場者にフォルクスワーゲンのオリジナルトートバッグを配布し、ドイツVolkswagenアカデミー公認トレーナーによるトークショーも開催される。さらに「GTI」や「ID. Buzz」の情報を掲載した冊子も来場者全員にプレゼントされる。

なお、展示場所は幕張メッセの東ホール（8）だ。