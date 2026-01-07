ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

VWグループ、自動運転にトムトムの高精度地図採用…AIとマルチソースデータで235以上の国と地域をカバー

TomTom Orbis MapsがVWグループのCARIADが開発する自動運転システムを強化
  • TomTom Orbis MapsがVWグループのCARIADが開発する自動運転システムを強化

トムトム(TomTom)は1月5日、同社の先進的なトムトム・オービス・マップスが、フォルクスワーゲングループの自動車ソフトウェア企業CARIADが開発する自動運転システムのコアコンポーネントに採用されたと発表した。

自動運転向けトムトム・オービス・マップスは、高精度な最新位置情報によって、CARIADのシステムの周囲環境の認識能力を強化し、拡大するための、地理、位置、状況、関連性などの基本的な空間的文脈を提供する。車両ソフトウェアスタック全体における追加の地図ベースのレイヤーとして、トムトムの高度な地図テクノロジーは車載センサーや各種システムを補完する。

この機能により、インテリジェント・スピード・アシスタンス(ISA)からハンズフリー運転にいたるまで、状況に応じた幅広い安全性が重要となる自動運転機能の強化に寄与し、フォルクスワーゲングループ各ブランドが今後展開するモデルにおいて、複雑な運転状況下でも予測可能な、人間のような対応をサポートする。

トムトムのAIネイティブでリアルタイムな地図作成プラットフォームは、拡張性と共同作業性を前提に構築されており、安定したオープンな地図標準を参照しながら、詳細な車線の形状、車線の属性、および行動データの作成を可能にする。相互運用可能な地図は、独立したコンテンツ制作者に恩恵をもたらし、あらゆる道路クラスで分単位の更新を保証するという。

トムトムのマルチソース地図作成アプローチは、高精度な自動車センサーから取得した観測データ、車両計測、航空データを統合している。これによりトムトム・オービス・マップスは、常時、変化をモニタリングし、迅速な情報更新をしながら、235以上の国と地域において、あらゆる道路タイプをカバーする、卓越した品質と最新性を実現している。

トムトムは、何十億のデータポイント、何百万の情報ソース、何千ものコミュニティ、これらの膨大な情報を統合し、世界で最もスマートな地図を創りだす地図メーカーである。アムステルダムに本社を置き、世界中に3500人の従業員を擁するトムトムは、30年以上にわたりモビリティの未来を切り拓いてきた。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トムトム

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES