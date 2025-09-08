ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VW『ID. CROSS』発表、『Tクロス』サイズの小型電動SUV提案…IAAモビリティ2025

フォルクスワーゲン ID. CROSS コンセプト
フォルクスワーゲンは9月7日、IAAモビリティ2025のプレビューイベントにおいて、小型電動SUV『ID. CROSSコンセプト』を世界初公開した。

【画像】VW ID. CROSS コンセプト

フォルクスワーゲンは2026年から小型車およびコンパクトセグメントで4つの電気自動車を欧州市場に順次投入する計画。これらのモデルは新しいデザイン言語「ピュアポジティブ」を採用し、MEB+プラットフォームを基盤とする。ID. CROSSコンセプトは、その先駆けとなる電動コンパクトSUVだ。

フォルクスワーゲンブランドのトーマス・シェーファーCEOは、「今回のID. CROSSは、フォルクスワーゲンブランドの最高の姿を形にすることを目指した」と述べ、新デザインや高級車に搭載されていた技術の導入、操作性や品質の向上を強調した。

ID. CROSSコンセプトは全長4161mm、ホイールベース2601mmで、現行『Tクロス』とほぼ同サイズ。21インチの専用アルミホイールとグッドイヤー製の特別タイヤを装着している。

インテリアは広々とした5人乗りで、荷室容量は450リットル、ボンネット下に25リットルの追加収納スペースを備える。内装は温かみのあるベージュ調で、植物モチーフや実際の植物を配したラウンジのような雰囲気を演出。シートは完全に折りたたみ可能で、VWバス風のリクライニングスペースを作り出せる。

操作系は直感的で、デジタルメーター（11インチ）とインフォテインメント用タッチディスプレイ（13インチ）が視線の軸上に配置されている。新型MEB+プラットフォームは、エンジン、バッテリー、ソフトウェアの改良を含み、2024年から新ソフトウェアを搭載し、上位クラスの機能を導入する予定だ。

ID. CROSSコンセプトは前輪駆動で、出力155kW（211PS）の電動モーターを搭載。WLTP基準で最大航続距離は420kmと見込まれている。

フォルクスワーゲンは、技術的にも価格面でも魅力的な電気自動車を欧州市場に投入し、電動化を加速させる方針だ。

《森脇稔》

