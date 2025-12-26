ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

VW、スマホ向け無料レーシングゲーム『Volkswagen DRIVE CARnival』開始…多彩な車種を体験可能

スマホ向けレースゲーム『Volkswagen DRIVE CARnival』
フォルクスワーゲンジャパンは12月26日、スマートフォン向け無料レースゲーム『Volkswagen DRIVE CARnival（フォルクスワーゲン ドライブ カーニバル）』を公式ホームページで開始した。

本ゲームは、ユーザーが自分のライフスタイルに合ったフォルクスワーゲン車を店舗を問わず楽しく体験できるよう開発された。コンパクトカーの『ポロ』や『T-Cross』、多用途のSUVやステーションワゴン、『パサート』、さらにフル電動ミニバンの『ID.Buzz』など多様なラインアップをゲーム上で選ぶことが可能だ。

『Volkswagen DRIVE CARnival』は、フォルクスワーゲンの各車種ごとの特徴を活かしたレーシングゲームで、プレイヤーは好みやプレイスタイルに応じて車種を選び、コースを選択してレースを開催し、タイムを競う形式となっている。なお、モデルとコースは2026年2月末に追加される予定だ。

ゲームはダウンロードが不要で、フォルクスワーゲン公式ホームページからアクセスできるため、移動中や充電時間、待ち合わせなどの隙間時間に気軽にプレイできる。また、複数の車種を乗り比べる感覚で楽しめることが特徴だ。

フォルクスワーゲンは、本ゲームを通じてブランド体験の創出とファンづくりを目指している。気軽にフォルクスワーゲンの魅力に触れ、楽しさを起点にしたブランドの理解促進を図る狙いだ。

《森脇稔》

