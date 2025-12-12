ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

横浜ゴム、ダイバーシティ推進で最高評価…「ベストワークプレイス」に2年連続認定

横浜ゴムは12月12日、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に取り組む企業を評価する日本最大規模の認定制度「D&I AWARD 2025」において、最高評価の「ベストワークプレイス」に2年連続で認定されたと発表した。

「D&I AWARD」はJobRainbowが運営する認定制度で、100項目の「ダイバーシティスコア」を指標として企業を評価する。特に「ジェンダー」「LGBTQ+」「障がい」「多文化共生」「育児・介護」の5つに注目して参加企業を評価している。

最高評価の「ベストワークプレイス」には、日本だけでなく世界的にも高い水準でD&I推進に取り組むD&I先進カンパニーで、D&Iの企業文化の醸成はもちろん、社員一人ひとりがD&I推進を担う個として積極的に活動していると評価された企業が認定される。

横浜ゴムではダイバーシティ&インクルージョン推進タスクを中心に、多様な人材および働き方を認め合うインクルージョン風土の醸成に取り組んでいる。

今回、誰もが働きやすい職場環境の整備に向けた社内制度の拡充やジェンダーギャップの解消に向けた研修、キャリア形成支援に加え、多様な人材の活用に向けた採用・育成活動、各種セミナーの開催など、D&Iに関する幅広い取り組みが評価された。

横浜ゴムはサステナビリティ・スローガンとして「未来への思いやり」を掲げ、事業活動を通じた社会課題への取り組みにより、共有価値の創造を図っている。

《森脇稔》

