日産の大型SUV『パトロール』、日本市場に投入か…今週の有料会員記事ランキングベスト5

12月11～17日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、日産自動車の株価情報に注目が集まりました。
15日の日経平均株価は前週末比668円44銭安の5万168円11銭と反落。米ハイテク株安を受け、半導体関連株、人工知能（AI）関連株を中心に売りに押される動きとなった。
パナソニック ホールディングス株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長執行役員グループCEO：楠見 雄規）は、2026年1月1日付執行役員への業務担当委嘱と、責任者（参与）等の人事異動および事業会社社長の退任について下記の通り発表しました。
ホンダ（本田技研工業）は、持分法適用関連会社であるアステモの株式を日立製作所から21％相当追加取得し、連結子会社とすることを決定した。ホンダ、日立、JICキャピタルが16日に発表した。
2025年11月中旬、「いすゞ自動運転ソリューション説明会」（開催地：いすゞ北海道試験場）がメディア向けに開催された。この場では、いすゞが開発を進める自動運転技術やそれを活用した事業化についての説明が座学として行われたほか、北海道試験場にある1周約5kmの高速周回路を使って、自動運転トラックの幹線輸送を模擬したデモンストレーション走行が行われた。今回、筆者はその自動運転トラックの助手席に同乗することができた。
パナソニック オートモーティブシステムズ（PAS）は12月16日、2027年4月1日付で社名を「モビテラ」に変更すると発表した。あわせて、アポロ・グローバル・マネジメントを中心とするアポロ・グループとの戦略的パートナーシップに基づく新たな経営体制へ移行する。