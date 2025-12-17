パナソニック オートモーティブシステムズ 改め新社名「モビテラ」へ…新経営体制に

ホーム プレミアム ビジネス 記事

パナソニック オートモーティブシステムズ（PAS）は12月16日、2027年4月1日付で社名を「モビテラ」に変更すると発表した。あわせて、アポロ・グローバル・マネジメントを中心とするアポロ・グループとの戦略的パートナーシップに基づく新たな経営体制へ移行する。


●新社名：モビリティ・道・照らす

新社名「モビテラ」は、事業領域であるモビリティに、「道」を意味するラテン語「Iter」と、未来を「照らす」という想いを重ねた造語だ。名称の中心にある「i」には、人に寄り添う企業姿勢を表す意味が込められている。

同社は、カーメーカーやユーザーに寄り添いながら、安心・安全に加え、快適で環境にも配慮した移動体験を提供し、「移ごこちデザイン」を軸とした企業をめざす。

国内外の連結子会社についても、グループブランド名となる「モビテラ」を冠する社名（商号）に2027年4月1日付で変更する。

●新ロゴの中央に「i」

新ロゴでは、頭文字の「M」に未来を照らす意志を込め、中央の「i」に人を中心に考える姿勢を象徴的に表現した。コーポレートカラーには「モビテラブルーグリーン」を採用し、人・街・地球との調和や心地よさを表現している。


