東京オートサロン2026で体感「移ごこちデザイン」パナソニックが描くAI×UXの未来　出展予定

パナソニックオートモーティブシステムズ東京オートサロン2026の出展概要を発表した。AI×UXで「移ごこちデザイン」を体感できる展示を用意する。

パナソニックオートモーティブシステムズが2026年1月に開催される東京オートサロンへの出展内容をプレス向けに発表した。パネル展示や車両展示を通じてAI×UXによる快適なクルマライフを提案し、同社が目指す「移ごこちデザイン」表現する展示内容となった。

◆東京オートサロン2026で示す「移ごこちデザイン」とモビリティUX

2026年1月9～11日に開催される東京オートサロン2026に出展するパナソニックオートモーティブシステムズは、プレス向けに出展概要を発表した。

同社が目指すビジョンである「世界一の移ごこちデザインカンパニー」をもとにした展示内容は、次世代のモビリティ体験ができるブースとなるのが特徴だ。ブース内では動画による説明に加えて車両展示や体験型の展示も充実し、AIやセンシングの新しい技術を体感できる空間になることが紹介された。

大きなテーマであるモビリティUX（ユーザーエクスペリエンス）では、「一人ひとりに合わせた移動体験価値を創造・具現化」することを事業戦略のひとつに据える。主に自動運転に伴う環境の中で安心と快適をさらに高めることを目指し、具体例としてヒヤリハットの先回りサポートや高齢者の安全運転を支援する認識能力サポート、AIが操作をサポートする運転以外の操作からの解放などが挙げられる。

これらの価値を実現するために、センシングデバイス（カメラ、マイク、バイタルセンサー等）から得たデータでドライバーや車両の状況を判断し、認知・判断した上でドライバーへさまざまな働きかけを行うという。この仕組みを同社では“ひと理解ロジック技術”と呼び、次世代の運転支援技術としても紹介された。さらに2026年の東京オートサロンでは「AI×UX＝『移ごこちデザイン』が実感できる空間」をコンセプトに、AIの考え方が伝わる空間表現をメインテーマとしている。

◆センシングとAIで“反応する”大型ディスプレイ展示

展示の中でも大型ディスプレイによる体験は見どころのひとつだ。6つの大型ディスプレイのうち3つは映像再生にとどまらず、センシングとAIを積極的に活用しているのが特徴となる。ディスプレイの前に立つと人の状態をセンシングし、状況に応じてさまざまな反応を返す仕組みだ。

状態センシングではバイタルセンサーを活用し、骨格検知や動作検知はカメラによるセンシングをもとに表示が展開される。映像と連動して“AIが働いている感覚”を得られる体験型の展示として構成されるのがポイントだ。ブースには大型ディスプレイに加えて4台の車両も展示され、それぞれのテーマに沿ったプレゼンテーションが実施される予定になっている。

◆WELL Cabinシリーズで体感する次世代キャビン

車両展示ではWELL Cabin Craie2（ウエル キャビン クレ2）が注目の一台だ。

AIを活用した快適性の提案を紹介する内容で、例えば苦手ルートを回避する案内もそのひとつになる。日頃の走行中にドライバーをセンシングし、不安などをカメラやバイタルセンサーを通じて情報収集する。AIがドライバーの苦手とする箇所を登録し、回避するためのルート設定が可能になるという狙いだ。さらにPlug＆Playシステムと呼ばれる、必要なときだけディスプレイやエンタメ装備を取り付けたり取り外したりできる仕組みも提示され、ユーザーの用途に合わせた車内空間を作ることができる点も見どころとなっている。

一方、WELL Cabin GranLuxe（ウエル キャビン グランラグゼ）はインバウンド向けの観光送迎サービスを想定した展示車両だ。55インチの大画面透明ディスプレイを備える車内空間は圧巻で、AIアテンド機能ではWELL Attendantと会話することで乗員の興味を持ちそうな立ち寄り先を的確に案内できる。外観は旅の安全を意味する青海波柄を用いたデザインとしている。

また、WELL Cabin OFFMO（ウエル キャビン オフモ）はトレーラー型の車両を2台展示する。1台はプライベートマッサージルームという位置づけで、車内でマッサージ体験ができ、ナノイーや映像、音楽などによるリフレッシュ効果を体験できる車両とした。もう1台は水素チャージルームとし、移動空間の新しい使い方を提案する。

AIやUXを体験型展示と車両で実感できるパナソニックオートモーティブシステムズの東京オートサロンでの展示は、自動運転やAI活用による移動空間が今後どのように進化するのかを知るうえでも見逃せない。来場者は会場でチェックしてみよう。

《土田康弘》

