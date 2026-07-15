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『頭文字D』ハチロクが“漫画風”ミニカーに!? 特別塗装のキーチェーン登場

『頭文字D』漫画風ハチロクキーチェーン
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『頭文字D』より、「漫画風 AE86『頭文字D』キーチェーン」がAmazonにて予約受付を開始した。トヨタ スプリンター トレノ（AE86）を漫画風に再現したメタルキーチェーンとなっている。

【画像】『頭文字D』漫画風ハチロクキーチェーン

『頭文字D』漫画風ハチロクキーチェーン

『頭文字D』は、しげの秀一が「ヤングマガジン」で連載したモータースポーツマンガである。主人公・藤原拓海の愛車であるトヨタAE86をはじめ、実在の車種が数多く登場し、自動車業界にも大きな影響を与えたヒット作だ。

本商品は、『頭文字D』に登場するトヨタ スプリンター トレノ（AE86）を漫画風に再現したメタルキーチェーン。ファンから“ハチロク”の愛称で親しまれるAE86を、金属素材ならではの重厚感とともに楽しめるアイテムとなっている。

『頭文字D』漫画風ハチロクキーチェーン

車体サイドには、おなじみの「藤原とうふ店（自家用）」の文字を再現。シャープなボディラインや特徴的なフォルムを、漫画の世界観に合わせた表現で仕上げた。さらに、『頭文字D』ロゴプレートと、印象的なシーンをイメージしたコミックプレートが付属し、作品の世界観を手のひらサイズで楽しめる。

『頭文字D』漫画風ハチロクキーチェーン

今回の商品は、『頭文字D』の漫画ならではの迫力や空気感を、キーチェーンという小さなアイテムの中でも楽しめるよう企画されたもの。より漫画の世界観を再現するため、車体には特別な塗装を採用し、通常のミニカー風とは異なる、まるで漫画の中から飛び出してきたような雰囲気を表現している。造形や塗装、付属プレート、パッケージまで細部にこだわって仕上げた。

『頭文字D』漫画風ハチロクキーチェーン

また、ミニカー部分は取り外し可能。キーチェーンとして持ち歩くだけでなく、取り外して細部の造形や漫画風の塗装をじっくり楽しむこともできる。

『頭文字D』漫画風ハチロクキーチェーン

さらに専用ボックス入りで、パッケージ内には漫画のワンシーンを再現できる背景台紙付き。取り外したミニカーと組み合わせて飾ることで、作品の世界観をより楽しめる仕様となっている。コレクション用はもちろん、『頭文字D』ファンや車好きへのギフトにも適したアイテムだ。

『頭文字D』漫画風ハチロクキーチェーン

本商品は公式サイトのほか、Amazonでも予約受付を実施している。『頭文字D』の世界観を再現したアイテムとして注目したい。


漫画風 TOYOTA トヨタ スプリンタートレノ AE86 『頭文字D』 3D キーリング キーホルダー キーチェーン トヨタ自動車オフィシャルライセンス取得商品 公認
￥5,950
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

価格：5,950円
重さ：57g
全長：10cm
車体：5.4cm × 2cm × 1.7cm
JAN：4570138442493（品番：442493）
素材：ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）
3チャーム：TOYOTA AE86チャーム、コミックプレート、『頭文字D』ロゴプレート
パッケージ：専用ギフトボックス入り

【画像】『頭文字D』漫画風ハチロクキーチェーン

(C)しげの秀一／講談社

《animeanime》

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