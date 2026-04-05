「アンチヴェノム」がフルフェイスヘルメットに、HJC『RPHA 12 アンチヴェノムII』発売

ライディングギア・ブランドのTAICHI（タイチ）が取り扱うHJCヘルメットから、マーベルコミックスのキャラクター「アンチヴェノム」をモチーフにしたバイク用ヘルメット『RPHA 12 アンチヴェノムII』が新発売。初回入荷分のみの数量限定モデルで、税込み価格は7万9200円。

【画像】HJCヘルメット『RPHA 12 アンチヴェノムII』

アンチヴェノムは、マーベルコミックスに登場するヴィラン「ヴェノム」から派生して生まれたヒーローだ。対ヴェノム抗体によって寄生生物「シンビオート」が変質することで誕生し、治癒能力を持ちヴェノムに対抗する存在として描かれている。白いボディに鋭い目と大きく裂けた紫色の口が特徴的なデザインで、そのビジュアルがヘルメットのグラフィックに落とし込まれている。

ベースモデルとなるRPHA 12は、HJCのハイパフォーマンスラインに位置する製品だ。軽量かつ高い衝撃吸収性を持つ独自素材「P.I.M.シェル」を採用し、空力特性に優れたフォルムによって低速から超高速域まで安定した走行性能を発揮する設計となっている。

HJCヘルメット「RPHA 12 アンチヴェノムII」

内装には吸湿速乾性と抗菌性を備えた素材を使用しており、長時間の着用でも快適さを保てるよう工夫されている。また、アジアンフィット設計を採用しており、日本人の頭部形状に合ったフィット感を実現しているのも特徴だ。

S・M・L・XLの4サイズ展開。SG・JIS・MFJ公認規格で、スペアシールド（ダークスモーク）・アンチフォグレンズ・ブレスガード・チンカーテンが付属する。