横浜の倉庫が一夜限りのドリフト会場に…レッドブル主催で500台のチューニングカー集結、F1新リバリーも世界初公開

レッドブル・ジャパンは3月21日、カーカルチャーイベント「Red Bull Tokyo Drift 2026」を開催した。会場となったESR横浜幸浦ディストリビューションセンター3（横浜市）には約5000人の観客が来場し、カスタムカーの展示からドリフトパフォーマンス、音楽ライブまで多彩なプログラムで盛り上がった。

【画像】横浜の物流倉庫でおこなわれた「Red Bull Tokyo Drift 2026」

会場には一般オーナーやショップによるカスタムカーやドリフトカーなど総勢約500台が集結。昨年のプレイベントでは約100台だったが、今回は大幅にスケールアップした。ヴェイルサイドの「フォーチュン」、リバティーウォークの「LBワークス」「LBスーパーシルエット」、RWBといった世界的に有名なビルダーの車両も展示され、2フロアにわたる大規模なカーミーティングとなった。

Red Bull Tokyo Drift 2026

ドリフトパフォーマンスでは、レジェンドドライバーのマッド・マイク・ウィデットや織戸学、若手の箕輪大也らが登場。物流倉庫内に設けられた特設コースで、コンクリート路面という難しいコンディションながら圧巻の走りを披露した。WRCドライバーの勝田貴元もGRヤリスラリー1でハイスピードなドリフト走行を見せ、ファイナルアクションでは15台による連続ドリフトや9台連結ドリフトなど、ここでしか見られない演出で観客を沸かせた。

イベントのハイライトとなったのが、「Visa Cash App Racing Bulls」のF1日本GP限定スペシャルリバリーの世界初公開だ。レッドブル・エナジードリンクのチェリーエディションをモチーフにした白と赤のデザインで、ドライバーのリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッドが登場。『Red Bull Drift Mini』がマシンの周囲でドリフトパフォーマンスを披露した後、ベールが外されて新リバリーがお披露目となり、会場は最高潮の盛り上がりを見せた。

Red Bull Tokyo Drift 2026

『Red Bull Drift Mini』は、昨年のプレイベントでデビューした車両をさらにチューニング。クスコレーシングが2か月で製作したFRレイアウトのドリフト仕様で、ガルウィングドアも装備する。箕輪大也と角田裕毅によるデモ走行も行われ、完全カスタムメイドながら安定したドリフトアングルを維持する走りで観客を驚かせた。

音楽面では、映画『ワイルド・スピード X3 TOKYO DRIFT』の主題歌をサンプリングした楽曲で知られる8人組グループ「ONE OR EIGHT」がライブを実施。Red Bull RASENのスペシャルエピソードとして、AOTO、Bonbero、KMらもステージに登場した。DJはMarzy、DJ MANAMI、TAKENOKO、SAKURAが務め、従来のモータースポーツイベントとは一線を画す、カーカルチャーとパーティーが融合した空間を演出した。

Red Bull Tokyo Drift 2026