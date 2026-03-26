「本物の5Gが鈴鹿にやって来る」F1日本グランプリで次世代通信を体験　ソフトバンク

ソフトバンク株式会社は、2026年3月27日（金）～29日（日）に三重県鈴鹿市で開催される「2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」（F1日本グランプリ）において、「5G SA」と「ミリ波」を駆使し、世界最高峰のモータースポーツ会場での「先進的な通信体験の実証」について、報道関係者向けに発表した。

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登壇した ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット統括 モバイル＆ネットワーク本部 無線開発統括部 無線ネットワーク開発部 担当部長 安藤高任氏

登壇した ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット統括 インフラ技術戦略室 室長 藤野 矩之氏

F1日本グランプリで提供する5つの先進的な通信環境

「F1日本グランプリ」では、複数のユースケースを鈴鹿で“同時に”提供する。

1つの通信ネットワークを用途ごとに仮想的に分割して使う技術「ネットワークスライシング」を用い、5つのスライスをリアルタイムに制御することで、先進的な通信環境を実現する。

「用途ごとにネットワークを最適化」するインフラ設計への転換となるネットワークスライシング

■Slice 1：高品質SA通信

鈴鹿サーキットでは様々な周波数でMassive MIMO通信を増設。全27セルで提供する(従来は10セル)。快適な通信環境を提供する。

また、真の5Gである「5G SA」通信を提供し、ソフトバンクのスマートフォン利用者に対して高速かつ低遅延な通信環境を提供する。ソフトバンクの5G SA対応端末なら、特に事前申し込みなど不要、自動でSAでモバイル通信できる。

「5G SA（Standalone）」は、無線通信部分だけでなく、コアネットワーク（通信全体を制御・管理する中枢システム）も含め、すべてを5G専用で構成したネットワークである。この方式では、高速・大容量・低遅延といった5G本来の性能を最大限に活用できる。

現在、普及している5Gの多くは「5G NSA（Non-Standalone）」であり、コアネットワークは従来の4G LTE設備を利用し、無線区間のみを5G化した仕組みである。そのため、5G本来の性能を完全には発揮できていないのが実情だ。

ソフトバンクはこの状況からの進化を目指し、「5G SA」の導入を加速しており、今回の取り組みは“本来の5G”を体験できる貴重な機会となる。

■Slice 2：XRコンテンツ

XRおよび4Kコンテンツによる視聴体験を、鈴鹿サーキット「逆バンク」付近のトレーラーハウス内で提供する。

大容量かつ低遅延が求められるXR／4Kコンテンツの視聴に最適化するため、通信遅延を抑える専用の制御を行う。

■Slice 3：キャッシュレス決済

鈴鹿サーキット内の店舗が集中するゾーン（GPスクエア：ステージエリア）において、出店者が利用できる決済端末向けに「プライベート5G（ローカル5G）」を提供する。

来場者が直接体感する機能ではないが、店舗側の決済処理を安定・高速化することで、結果として来場者の購買体験の快適性向上につながる。

■Slice 4：ミリ波 × Wi-Fi

ミリ波を活用した公衆Wi-Fiサービスを、「ソフトバンク」および「ワイモバイル」ユーザー向けに提供する。ソフトバンク通信網と現地のWi-Fi親機とを高速大容量のミリ波で接続し、ユーザーのスマホやタブレット端末とはWi-Fiで通信する仕組み。

ミリ波は高速・大容量通信が可能である一方、対応スマートフォンは限られている（※現時点でミリ波対応のiPhoneは存在しない）。そこで、ミリ波回線に接続したWi-Fiアクセスポイントを設置し、ユーザーはWi-Fi経由で高速通信を利用できる仕組み。

Wi-FiはSIMで認証する。iPhoneの場合、ソフトバンク/ワイモバイルユーザーならWi-FiをONにして該当するアクセスポイントを選択すると自動でつながる。アンドロイドの場合は「Wi-Fiスポット設定」の手順で接続できる。

■Slice 5：ミリ波 × 映像伝送

フジテレビの中継において、ミリ波対応の映像カメラを使用し、ソフトバンクのミリ波通信で映像伝送を行う。

来場者が直接体験するものではないが、放送視聴者に対して安定した高品質モバイル映像を届ける新たな試みである。

それぞれ通信環境やコンテンツの提供エリアは下記の通り。プライベート5Gによるキャッシュレス決済の支援と、ミリ波通信に接続したWi-Fiエリアの提供はショップゾーン(GPスクエア)、コンテンツゾーン(XR)は逆バンク付近、フジテレビ向け映像カメラ向けミリ波提供はグラスタ(グランドスタンド)ゾーンとなっている。

F1日本グランプリは約26万6,000人が来場

F1日本グランプリは、3日間合計で約26万6,000人、日曜の決勝だけでも約11万人以上が来場する大規模イベント。

これまでもソフトバンクは各種大規模イベントで先進的な通信環境を提供してきたが、本イベントはその中でも最大級の規模といえる。

F1のような「超高密度・高トラフィック環境」は、5Gの真価を試す最も過酷な実証フィールドの一つだ。通信にとって極めて厳しい環境にも関わらず、来場者の通信品質向上とイベント運営の高度化を同時に実現しようとする今回の取り組みは、今後の“イベント×通信インフラ”の在り方を占う重要な実証として注目される。

同様のネットワーク設計は、遠隔操作ロボットや自動運転など“フィジカルAI”の基盤として不可欠になるだろう。